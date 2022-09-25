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國道3號北上清水段砂石車翻覆邊坡 司機受傷交通一度中斷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

國道3號北上台中清水段今天凌晨發生砂石車衝落邊坡意外，砂石車撞破護欄掉落邊坡，司機受傷，部分砂石散落路面，警方對他酒測，無酒精反應，事故現場障礙已在早上7點35分排除，恢復交通。

國道警方調查，今天凌晨3點32分，在國道3號北上171.7公里清水路段發生一輛半聯結車砂石車自撞事故，因砂石車駕駛疑似操作不當，載運砂石自撞外側護欄衝出滑落邊坡而肇事，車禍後一度占用中線、外側及輔助車道，早上7點35分現場排除、恢復通車。

國道警第7大隊接獲報案後立即調派巡邏車前往處理，另派遣國道警局和高公局緩撞車前往事故現場後方警戒疏導車流，經檢測駕駛酒測值為0，駕駛輕傷意識清醒、無生命危險，由救護車送沙鹿光田醫院檢傷；事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清。

國道警察局第七公路警察大隊大隊長李信義呼籲用路人，夜間或清晨行車風險較高，如用路人必須於夜間和清晨行駛國道，請務必衡量自身狀況，如精神狀況不佳，請至各服務區駕駛人休息室，全日24小時開放， 短暫休憩後再出發，避免疲勞分心、精神不濟。

國道3號北上清水段今天發生砂石車翻覆邊坡，司機受傷，交通一度中斷。圖／警方提供
國道3號北上清水段今天發生砂石車翻覆邊坡，司機受傷，交通一度中斷。圖／警方提供
國道3號北上清水段今天發生砂石車翻覆邊坡，司機受傷。圖／警方提供
國道3號北上清水段今天發生砂石車翻覆邊坡，司機受傷。圖／警方提供
國道3號北上清水段今天發生砂石車翻覆邊坡，司機受傷，吊車協助處理。圖／警方提供
國道3號北上清水段今天發生砂石車翻覆邊坡，司機受傷，吊車協助處理。圖／警方提供

國道 砂石

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