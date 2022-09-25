高雄3男一女當街纏鬥 女尖叫男遭過肩摔 警查他們是一家人

高雄市新興區昨夜有民眾發現3男1女在街頭纏鬥，只見長髮女子不斷尖叫，1男遭另1男過肩摔，2男拚命將男子壓制在地；警方獲報到場，4人已離開，事後查證，原來是陳姓男子爛醉不願返家，妻子和父親及哥哥勸阻不聽，街頭上演糗事。

警方調查，被民眾拍下3男1女在街頭爭執的事件，發生在昨天深夜11時許，當時4人出現在青年路和民權路口，只見身穿一件式洋裝的長髮女子不斷尖叫，不久即從糾纏在一起的3男中脫困。

3男中的1男又將另1男過肩摔，年紀較長的男子則在旁喝斥，2男又將1男壓制在地，發生過程被民眾拍下貼上「社會事新聞影音」Line群組。

轄區警方獲報趕抵，已無人在現場，警方向周邊店家訪查，發現原來是35歲的陳姓男子喝得爛醉不願返家，和妻子在路旁發生爭執，陳男的父親和兄長聞訊到場，為了將陳男帶回家，才發生全家當街上演纏鬥的戲碼。