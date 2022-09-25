86歲失智婦迷途 新社警估她體力腳程 幫她找到200公尺外的家

台中新社一名86歲婦人在大街上徘徊疑似迷路，東勢警分局新社分駐所員警趕到現場幫助，依婦人體能狀況研判她應該走不遠，陪她在附近找，終於查出她家就在200公尺外，護送她回家。

東勢分局新社分駐所前天中午通報，有一位老婦在街上徘迴疑似迷途，新社所警員孫鎮中到場後上前關心，婦人無法清楚表達姓名與住家地址，身上也無攜帶任何身分證件。

員警評估她年邁且走路十分緩慢，以她腳程及體力狀況應尚未離家太遠，因此在周遭詢問附近住戶是否有人認識老婦，終於查出她家就在200公尺外，員警立即護送老婦返家，將她交由家屬照顧；家屬說老婦年歲已高，有失智現象，常出門後就會忘記回家的路，雖已告誡其勿單獨外出，老婦還是會自己跑出門，家屬感謝熱心民眾與警方幫忙。