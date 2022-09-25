影／高雄黑色BMW過彎不慎撞飛號誌箱 殃及停車格白色BMW

雷姓男子今天凌晨4時45分許，駕駛黑色BMW轎車載著兩名友人行經高雄市三多三路、中華三路口，疑轉彎不慎失控撞向分隔島，路口號誌箱還被撞飛，波及路邊停車格的一輛白色BMW轎車，所幸車上3人都未受傷，雷男酒測值為0，詳細肇事原因由警方進一步釐清。

警方表示，19歲雷男當時是沿三多四路西往東方向，左轉中華四路往北行駛時，疑因操作不慎自撞快慢車分隔島，造成車頭全毀，還將號誌箱撞飛，波及路旁停車格內的1輛白色BMW轎車。