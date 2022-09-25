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影／高雄黑色BMW過彎不慎撞飛號誌箱 殃及停車格白色BMW

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

雷姓男子今天凌晨4時45分許，駕駛黑色BMW轎車載著兩名友人行經高雄市三多三路、中華三路口，疑轉彎不慎失控撞向分隔島，路口號誌箱還被撞飛，波及路邊停車格的一輛白色BMW轎車，所幸車上3人都未受傷，雷男酒測值為0，詳細肇事原因由警方進一步釐清。

警方表示，19歲雷男當時是沿三多四路西往東方向，左轉中華四路往北行駛時，疑因操作不慎自撞快慢車分隔島，造成車頭全毀，還將號誌箱撞飛，波及路旁停車格內的1輛白色BMW轎車。

車禍當時正好有兩名員警巡邏經過，立刻迴轉 協助雷男脫困，所幸車上3人都未受傷，雷男酒測值為0，但車禍造成路口四向燈號故障，由苓雅分局成功路派出所員警協助管制，並通報交通局燈號維修小組到場搶修。

雷男的BMW轎車車頭全毀。圖/讀者提供
雷男的BMW轎車車頭全毀。圖/讀者提供
停在路旁的一輛白色轎車，被撞飛的號誌箱波及受損。圖/讀者提供
停在路旁的一輛白色轎車，被撞飛的號誌箱波及受損。圖/讀者提供
雷男的BMW轎車車頭全毀。圖/讀者提供
雷男的BMW轎車車頭全毀。圖/讀者提供

BMW 撞飛 車禍

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