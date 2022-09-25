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苗栗客運2次涉拒載身障 監理站直接開罰9000元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗客運最近2次涉拒載身心障礙者，苗栗監理站調查後，站長蘇淑賢認為很難對大眾交代，不用勸導改善了，直接開罰9000元，苗栗客運回應將會加強駕駛員教育訓練。

苗栗監理站最近網路巡邏發現，一名身障者在臉書社團PO文指出，他於9月22日上午在南庄鄉搭乘苗栗客運，駕駛員說沒人陪同拒載，但不是每名身障者都需要人陪同，公車碰到身障者不是就是需要鋪斜坡板，並協助上車，將輪椅固定住嗎？

身障者說，他坐苗栗客運，駕駛員不曾將他的輪椅固定住，駕駛員懶得拿斜坡板，他用翹輪的方式上車，他體諒駕駛員的辛苦，搭車去竹南診所復健，應該在大眾醫院站下車，但那條路車多路窄，都在竹南火車站下車，再自己推到竹南診所。

縣府雖有復康巴士服務，一趟來回要400元，他的經濟難以負擔，請苗栗客運業者、駕駛員將心比心，拒載他就無法出門就醫，台灣鐵路局、新竹客運，及台中、桃園、台北市、新北市等地公車都做得到，苗栗客運為什麼做不到？

蘇淑賢說，監理站最近正在一件調查苗栗客運拒載身障者，又發生這一件，了解可能是駕駛員認為身障者需要陪同才能搭乘公車，還有駕駛員剛開過刀，無法使力協助身障者上車，但都不是理由，業者應該設法處理。

她指出，公車業者每年必須辦理2次教育訓練，至少1次要安排如何照顧身障者，苗栗客運2次拒載，監理站依汽車運輸業管理規則，認為未善盡管理之責，開罰9000元。

苗栗客運則表示，駕駛員誤解相關要求，公司會加強教育訓練，避免類似事件發生。

苗栗客運接連2次涉拒載身心障礙者，苗栗監理站調查後，開罰9000元。記者范榮達／攝影
苗栗客運接連2次涉拒載身心障礙者，苗栗監理站調查後，開罰9000元。記者范榮達／攝影

身障者 監理站 公車

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