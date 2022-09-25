萬里機車過彎撞上冷凍貨車 騎士卡後車斗救出送醫

施姓男子昨晚騎機車行經台二線新北市萬里路段時，疑因車速快在過彎不慎撞上停在超商卸貨的冷凍貨車，機車「插入」車底，人被困在後車斗卡住動彈不得，消防人員到場將人救出送醫，肇事原因由警方採證調查。

金山警分局調查，施姓男子（23歲）昨晚9點多，騎機車由萬里往金山方向行駛，在台二線44.6公里處，在過彎時撞上停在一家超商前的貨車，人就卡在後車斗上動彈不得。

消防局救護車趕至現場，發現施男仍坐在機車上，但機車前半段衝入貨車車底，人還坐在機車上，上半身卡在貨車後車斗，消防人員將人救出送醫，右大腿開放性骨折，身體多處擦挫傷，意識清楚。

陳姓貨車司機說，貨車停在路邊有依規定開警示燈，正在下貨，突然聽到一聲撞擊聲，機車從後方撞上去。警方到場採證並進行酒測，雙方都沒有喝酒。