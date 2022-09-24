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影／誤信網路代操投資穩賺 林口警及阻男子欲匯8萬9
新北市林口區高姓男子，日前聽信網路「代為操盤、保證獲利」的假投資廣告，依照對方指示，前往郵局準備匯款8萬9千元的「代操投資抽成費用」。郵局臨櫃人員直覺高男受騙，聯繫警方到場協處，經警不斷苦勸，高男才打消匯款念頭成功阻詐。
據了解，高姓男子（20歲）日前透過網路投資廣告所刊載「保證獲利」、「高報酬」、「專人操盤」等詐語，誘得高男使用通訊軟體，與詐團聯繫取得所謂投資方式，殊不知高男已落入詐團圈套。
上周一（12日），高男無視詐團胡亂吹噓，帶著8萬9千元，來到新北市林口區一家郵局，向臨櫃人員表明要匯款到指定帳戶。臨櫃人員覺得金額過大，詢問高男匯款用途。高男表明「是網路代操投資抽成費用」。
高男回話，讓臨櫃人員直覺就是詐騙伎倆，提醒他可能遭騙。怎知，高男卻仍執意匯款，臨櫃人員只好藉故拖延報警協處。林口警分局文化所員警羅元駿、翁百宏獲報趕抵現場詢問，並耐著性子勸說，高男這才打消匯款念頭，成功阻止遭騙8萬9千元。
警方呼籲，網路上許多廣告，宣稱可在短期內輕鬆致富、保證獲利，但往往民眾匯款投資有去無回，甚至遭詐團重複詐騙，直到被害人積蓄被榨乾為止。奉勸民眾千萬不可聽信來路不明網路投資，應選擇有政府立案的金融機構及合法管道投資，以免遭騙。
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