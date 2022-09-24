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新莊一場火燒出非法繁殖場 飼主挨罰逾114萬罰鍰
新北市新莊區思源路87巷一處鐵皮廠房，昨天（23日）晚上7時許，竄出大火燒毀近百坪，警、義消將火撲滅後，意外發現現場有大量犬隻。今天上午度保處派人前往查察，現場果然是非法繁殖場，依據動保法、動物傳染病防治條例、獸醫師法，對飼主開罰114萬8000元罰鍰。
今天上午動保處派員前往現場，勘查清點犬隻狀況，於3樓處發現有27隻博美狗、1隻馬爾濟斯，經突破飼主心防才坦承，除了在場28隻犬隻外，另有2隻送醫，5隻在親友家中，還有17隻昨晚火警發生後，已連夜請苗栗寵物店家協助帶回安置，總計飼主違法進行繁殖52隻品種狗。
新北市動保處表示，由於飼主沒有獸醫師資格，其繁殖博美狗是作為比賽犬，因擔心吵鄰已割除犬隻一邊聲帶，觸犯施以不具醫療目的之手術，加上現場檢視部分犬隻沒有晶片、沒有寵登；部分犬隻也未施打狂犬病疫苗。
另於場房3樓冰箱內，查獲6種動物用針劑藥品，依據動保法第19條第3項、動物傳染病防治條例第13條第2項、違反獸醫師法第30條，以及違法動保法第22條第1項及新北市政府處理違反動物保護法，對飼主共開罰114萬8000元罰鍰。
新北市動保處呼籲，民眾切勿私自繁殖犬隻，以免觸法。本案民眾如持有相關違法事證，請致電動保處24小時專線(02)29596353提供，將有專人錄案查處。
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