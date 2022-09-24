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攜女友玩水慘遭大浪捲走 澎湖男警搶救不治

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澎縣溺水賴姓警務員延至晚間不治 警方哀痛不捨

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導

澎湖縣警察局賴姓警務員今天傍晚溺水，延至晚間不治。記者王昭月／翻攝
澎湖縣警察局賴姓警務員今天傍晚溺水，延至晚間不治。記者王昭月／翻攝

澎湖縣政府警察局防治科2線2星賴姓警務員，今天傍晚偕王姓女友到西嶼內垵遊憩區戲水時不幸溺水，緊急送三總澎湖分院搶救，延至晚間仍告不治，澎湖縣警察局晚間9點宣布賴員惡耗，深感不捨與遺憾，指賴員在台家屬明晨將搭7點10分班機來澎湖，警方會全力協處理後事。

賴姓警務員傳出溺水意外，澎湖縣警察局長陳宗能獲報後，立即聯絡三總澎湖分院全力搶救，也趕赴醫院關心，但賴員經搶救仍宣告不治，陳宗仁深感遺憾、不捨與難過。

澎湖縣警察局表示，已聯繫賴員在台家屬，預計明晨7點10分搭乘班機到澎湖處理後續事宜，警方已指派防治科科長及股長，全力協助辦理後續喪葬事宜及撫卹、公保等相關給付。

澎湖縣警局亦提醒，澎湖地區冬季東北季風強大，海象不佳，風浪甚大，包括局內同仁及遊客，遊憩時均需注意自身安全。

【中央社／澎湖縣24日電】

澎湖縣警局賴姓員警偕女友赴內垵遊憩區，遭風浪捲走溺水不治，家屬明天將前來處理，警局對員警發生意外，深表遺憾，將全力幫助家屬處理後續相關喪葬與撫卹等。

澎湖縣警察局長陳宗能今晚在接獲通報後，除了協請三總澎湖分院長施宇隆等全力搶救賴員外，並親赴醫院了解，賴姓員警最後仍告不治，對員警休假赴海邊戲水意外，深感遺憾與不捨。

澎湖警局表示，由於賴姓員警家住台灣，家屬明天將前來處理，警方已指派專人協助處理後續相關事宜，同時協助處理後續喪葬與撫卹等。

澎湖警局指出，當地秋分過後，東北季風強烈，海域風浪增強，民眾在外或海邊遊憩時，更要注意安全，避免類似意外事故再度發生。

澎湖縣 警察 溺水

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