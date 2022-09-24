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澎湖情侶檔傍晚溺水…男子為警員 獲救時已無生命跡象

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澎湖情侶檔傍晚溺水…男子為警員 獲救時已無生命跡象

聯合報／ 記者王昭月／澎湖即時報導

澎湖縣西嶼內垵遊憩區今天傍晚近5點傳出一對情侶遭大浪捲走，澎湖岸巡隊趕往救援，男子口吐白沫，已無生命跡象，女子則輕微脫水。經查落海男子是澎湖縣政府警察局防治科2線2星警務員，溺水原因仍待釐清。

澎湖縣今天舉辦三縣運動會，也邀Hebe田馥甄開唱，吸引不少台灣粉絲前往追星，整個澎湖熱鬧滾滾，不過下午西嶼內垵遊憩區卻傳出溺水意外，一對情侶雙雙被捲入中，其中賴姓警務員被救起時無生命跡象。

澎湖第七岸巡隊長甘禮維指出，澎湖地區吹東北季風，約9級風浪，其實並不適合下水。賴男與女友被救起時，著泳裝，戴蛙鏡，賴男已口吐白沬，女友則有脫水現象，見男友無生命跡象，驚嚇到無法言語，隊員為她披上羽絨衣保暖，緊急替賴男做心肺復甦術，並送往部立澎湖醫院救治。

據了解，賴姓警務員從台灣調抵澎湖服務，可能不諳當地地形及水流狀況，戲水時發生意外，澎湖縣政府消防局今午4點53分獲報時，即派第二大隊、西嶼分隊及湖西分隊消防車、救護車及救生艇4車1艇9人趕往救溺。人員抵達時，落水的王姓女子已先由內垵南安檢所人員救起。

澎湖縣西嶼內垵遊憩區今天傍晚近5點傳出一對情侶遭大浪捲走，澎湖岸巡隊趕往救援，男子口吐白沫，已無生命跡象，女子則輕微脫水。圖／澎湖第七岸巡隊提供
澎湖縣西嶼內垵遊憩區今天傍晚近5點傳出一對情侶遭大浪捲走，澎湖岸巡隊趕往救援，男子口吐白沫，已無生命跡象，女子則輕微脫水。圖／澎湖第七岸巡隊提供
澎湖縣西嶼內垵遊憩區今天傍晚 近5點傳出一對情侶遭大浪捲走，澎湖岸巡隊趕往救援，男子口吐白沫，已無生命跡象，女子則輕微脫水。圖／澎湖第七岸巡隊提供
澎湖縣西嶼內垵遊憩區今天傍晚 近5點傳出一對情侶遭大浪捲走，澎湖岸巡隊趕往救援，男子口吐白沫，已無生命跡象，女子則輕微脫水。圖／澎湖第七岸巡隊提供

澎湖縣 情侶

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