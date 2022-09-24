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影／挑戰八仙山步道…男子雙腳抽筋無法行走 警消7人攙扶救下山

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市八仙山步道是許多山友熱愛挑戰的路線，今天下午1時許，46歲紀先生與妻子行走八仙山步道，紀男因雙腳抽筋，無法行走報案。相關單位派出7名警消上山搜救，下午3點18分順利將夫妻倆送到登山口，紀男表示不需就醫，自行下山。

台中市消防局表示，今天下午1時21分接獲報案，一對夫妻在八仙山步道1.47K處，因紀姓丈夫雙腳抽筋無法行走，立即報案請求本局救援。

台中市消防局立即派遣谷關、和平分隊4人出勤、林務局2人及谷關派出所1人共7人，由谷關分隊小隊長陳奕瑞帶隊前往救援。

消防局指出，搜救人員於下午2時40分於0.7K處接觸患者，評估意識清楚，無其他受傷情事，給予運動飲料補給，以攙扶往登山口方向下撤。3時18分抵達登山口處，患者表示不需就醫，感謝本局人員協助，本局人員收拾裝備後返隊待命。

46歲紀先生與妻子行走八仙山步道，紀男因雙腳抽筋，無法行走報案，相關單位派出7名警消救平安下山。圖／讀者提供
46歲紀先生與妻子行走八仙山步道，紀男因雙腳抽筋，無法行走報案，相關單位派出7名警消救平安下山。圖／讀者提供
46歲紀先生與妻子行走八仙山步道，紀男因雙腳抽筋，無法行走報案，相關單位派出7名警消救平安下山。圖／讀者提供
46歲紀先生與妻子行走八仙山步道，紀男因雙腳抽筋，無法行走報案，相關單位派出7名警消救平安下山。圖／讀者提供

台中市 山友

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