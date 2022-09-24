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西濱觀海橋改建替代道路大車激增 苗栗警方將加強取締

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

台61線西濱快速公路苗栗縣後龍觀海大橋路段進行改善工程，但西濱及周邊道路近來常有大型車事故發生，苗栗縣警局表示為維護行車安全，將加強辦理聯合稽查及取締大型車輛超載、超速等違規。

縣警局交通隊指出，台61線公路是苗栗縣重要交通幹線，但目前後龍鎮觀海大橋進行改建工程及大橋拆除作業，替代道路台1線車流激增，砂石車、大貨車等大型車頻繁進出施工周邊道路，導致不少大型車事故發生。

縣警局交通隊、竹南警分局最近結合公路總局二區養護工程處苗栗工務段在台61線與台1己線聯絡道，執行大型車聯合稽查，現場設置「移動地磅」執行路檢及攔查過磅，同時稽查大型車有無裝設使用行車視野輔助系統及行車紀錄器，宣導遵守速限行駛、不超載。

交通隊表示，警察局統計今年1至8月，縣內共取締大型車輛超載155件、超速339件及其他各類違規2228件，合計取締2722件大型車輛違規；呼籲砂石車、大貨車及聯結車等大型車輛駕駛人，超載不僅會造成公路、橋梁路面受損，在車輛過重、變更車體甚至維護不善狀況下行駛，煞車距離加大，一旦有事故易造成死傷，警方將持續在易違規地點執行砂石車、大貨車攔查勤務，針對超載、超速等重大違規加強取締，以保障用路人安全。

苗栗縣警局將加強辦理聯合稽查及取締大型車輛超載、超速等違規。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局將加強辦理聯合稽查及取締大型車輛超載、超速等違規。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局將加強辦理聯合稽查及取締大型車輛超載、超速等違規。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局將加強辦理聯合稽查及取締大型車輛超載、超速等違規。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局將加強辦理聯合稽查及取締大型車輛超載、超速等違規。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局將加強辦理聯合稽查及取締大型車輛超載、超速等違規。圖／苗栗縣警局提供

苗栗縣 西濱快速公路

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