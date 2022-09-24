騙700萬又盯上她房產 女車手「牽老太太過馬路」攏係假

台北市周姓老婦（81歲）日前詐騙集團假檢警電話，被騙上當後，賣掉股票湊足700萬元支票交付給萬姓女車手（31歲）；詐騙集團發現老婦「奇貨可居」，要老婦名下大安區房產設定抵押，向貸款公司借款4千萬元後交付，幸好貸款公司察覺不對，報警即時逮人。

周姓老婦被騙7百萬元就是萬姓女車手假冒法院人士身分詐騙，萬姓女車手在上級指示下，以法院財務調查名義，發現老婦在大安區還有一間房產，因此決定由萬姓女車手再次設局詐騙。

萬姓女車手陪老婦前往地政事務所設定抵押，沿路女車手噓寒問暖，還貼心伸手「牽老太太過馬路」，隨後就到貸款公司過件要借4000萬元。

貸款公司覺得案件有異，第二天詢問老婦詳情後，陪同老婦前往地政申請塗銷，並報警由瑞安所員警說明這是詐騙，被害人才驚覺遭騙，報請警方偵辦。