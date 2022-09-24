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昨新莊火警3、40隻小博美險喪命 動保處今查有無違法

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

昨天晚上7時許，新北市新莊區思源路87巷一家小博美犬養殖工場，突然冒出大量火煙，沒多久近百坪場房陷入一片火海。警、義消趕抵灌救，火勢1個小時撲滅，現場沒人受傷，卻發現有3、40隻小博美犬，所幸安然無恙。今天上午消防局偕同動保處稽查人員到場，釐清是否為非法養殖場。

據了解，昨天（23日）晚上7時許，新北市新莊區思源路87巷一家小博美犬養殖場，突然竄出大量火煙，現場3樓處一度有2人受困，警消獲報，出動警、義消102人，各式搶救車輛42輛趕抵現場搶救。

經派員布水線、架梯，協助3樓兩人安全脫困，經檢視兩人輕微嗆傷並無大礙，火勢約1個小時內撲滅。警消殘火處理，初估燃燒面積約100坪左右，現場2樓處，養殖約3、40隻小博美犬，起火當下因二樓實木門緊閉，阻絕火煙侵入，讓50隻小博美犬得以幸運無礙。

今天上午，新北市消防局火調人員、新北市動保處稽查人員到場，除釐清確切起火原因及災損外，也要查察養殖場有無非法養殖情形。

昨天晚上7時許，新北市新莊區思源路87巷一家小博美犬養殖工場起火，所幸現場50隻犬隻沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
昨天晚上7時許，新北市新莊區思源路87巷一家小博美犬養殖工場起火，所幸現場50隻犬隻沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
昨天晚上7時許，新北市新莊區思源路87巷一家小博美犬養殖工場起火，所幸現場50隻犬隻沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
昨天晚上7時許，新北市新莊區思源路87巷一家小博美犬養殖工場起火，所幸現場50隻犬隻沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
昨天晚上7時許，新北市新莊區思源路87巷一家小博美犬養殖工場起火，所幸現場50隻犬隻沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
昨天晚上7時許，新北市新莊區思源路87巷一家小博美犬養殖工場起火，所幸現場50隻犬隻沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
昨天晚上7時許，新北市新莊區思源路87巷一家小博美犬養殖工場起火，所幸現場50隻犬隻沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
昨天晚上7時許，新北市新莊區思源路87巷一家小博美犬養殖工場起火，所幸現場50隻犬隻沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝

博美犬 災損

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