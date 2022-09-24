高雄計程車司機離家失蹤 12小時後陳屍車內

高雄市鎮區今天中午在1輛計程車上，傳出1名男子陳屍車內，死亡多時。據了解，死者是這輛計程車的司機洪姓男子，兒子今天凌晨聯絡不到他，曾向警方請求協尋，不料，事隔12小時，洪卻陳屍自己的計程車上，無他殺嫌疑。

據了解，今天凌晨零時許，洪姓男子（52歲）的兒子向警方報警，稱他罹病的父親近日心情不佳，今天凌晨零時離家後就不知去向，請求警方協尋。

直到今天上午9點30分，高雄市警前鎮分局一心路派出所員警，調閱相關路口監錄系統畫面，直到中午發現洪姓男子的下落，到前鎮區廣東三街，找到洪的計程車，驚見洪斜躺在駕駛座，似無動靜，趕緊通報119派員搶救，但警、消打開車門，發現洪身體已經僵硬，明顯死亡，車內還有輕生工具，無他殺嫌疑。

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