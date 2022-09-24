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台中7旬婦騎車經地下道突偏移 擦撞護欄全身傷送醫不治

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中73歲林姓婦人今早上騎機車經忠明南路地下道時，不明原因突然偏離車道，連人帶車擦撞水泥護欄後重摔，消防獲報趕赴現場時，林婦全身多處擦挫傷，當下仍有意識，緊急送醫後仍因胸腔出血搶救不治，警方將進一步確認車禍肇事原因，並報請檢方相驗釐清死因。

台中第3分局今上午9點多獲報，林姓婦人騎乘1輛紅色普通重型機車經忠明南路地下道，卻疑似自撞左側護欄後摔車，消防到場時林婦頭臉都有明顯擦挫傷，當下還有意識能回應，但緊急送醫因胸腔出血傷勢嚴重不治。

當時在林婦後方的騎士向警方說，林騎車車速並不快，卻突然整個人偏離車道才擦撞護欄，自己也緊急煞停才沒有撞上，並立即協助報警。

由於地下道現場並無監視器，警方將進一步確認車禍肇因，同時也報請檢方相驗釐清確切死因。

林婦擦撞護欄摔車不治。記者曾健祐／翻攝
林婦擦撞護欄摔車不治。記者曾健祐／翻攝
林婦擦撞護欄摔車不治。記者曾健祐／翻攝
林婦擦撞護欄摔車不治。記者曾健祐／翻攝

車禍 車道 監視器

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