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選前防堵街暴分子滋事 雄警遠赴花東逮人

聯合報／ 記者林保光／即時報導

縣市長等公職人員選期將屆，加上台南二監發生幫派分子囂張燃炮、抗警，各地警方動員約制街頭暴力分子；高雄警方清查街暴逃犯，連日逮捕涉街暴事件的通緝犯，甚至冒花東地震不斷，赴花蓮查捕街暴逃犯廖姓男子。員警直稱，涉街暴「雖久必查、雖遠必抓」。

高雄市刑警大隊偵二隊除了9月21日在高雄市左營區，逮捕街暴通緝犯楊姓男子（21歲），儘管花東地震不斷，9月22日又遠赴花蓮縣壽豐鄉月眉村，追捕曾涉至少3件街暴事故的廖姓男子（34歲）。

據了解，廖姓男子2020年11月曾在高雄市新興區六合二路，涉嫌暴力討債、聚眾鬥毆，去年5月、6月，另在高雄市左營區蓮池潭清水宮、鼓山區九如四路，糾眾暴力討債，事後逃逸無蹤，後來警方查出他另涉毒品案，今年8月9日、9月15日，分別由橋頭、高雄地檢署發布通緝。高雄警方獲悉他涉案後返回花蓮老家藏匿，正逢花、東餘震頻傳，仍動員追捕他歸案。

楊姓男子是高雄市仁武地區新興幫派成員，去年6月在高雄市鹽埕區大勇路，為討債聚眾丟雞蛋，恐嚇債務人；他涉毒品案，又涉恐嚇案判刑2年10月，分別今年2月、8月經高雄地方法院及雄檢通緝。警方在左營查捕他，他剛理髮結束，一見警方便提起雙手就擒。

高雄市警察局長林炎田表示，街頭暴力影響民眾生活，因選期來臨，警方除約制曾涉街暴的分子，更要求員警，對通緝中的街暴分子，甚至不遠千里、不問何時，務必追緝到案。

涉街暴的楊姓男子剛理髮出門，一見警方上前，便提起雙手就擒。記者林保光／翻攝
涉街暴的楊姓男子剛理髮出門，一見警方上前，便提起雙手就擒。記者林保光／翻攝

高雄市 通緝 花蓮

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