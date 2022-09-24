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旅社房客頭頂房門跪趴門外 台南檢警相驗釐清死因

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市中西區永福路段某旅社今天清晨工作人員巡門時，發現謝姓房客頭頂房門跪趴門外，狀似開門，但四肢冰冷僵硬，經通報119請求救護，救護人員到場評估男子已無生命跡象。市警二分局鑑識人員到場採證，現場無任何打鬥與入侵跡象，已通報檢方相驗，釐清死因。

據調查，謝男租在旅社有段日子，2、3天沒看到人，工作人員清晨6時巡房時，發現他頭頂房門跪趴門外，現場還有他提袋幾罐啤酒，懷疑他返回房間時，開房門時，突感身體不適而跪倒在地。

工作人員發現他四肢冰冷僵硬，立即撥打119請求救護，經救護人員與警方到場，評估他已無生命跡象，死亡有段時間。經通報鑑識人員採證，現場無任何打鬥與入侵跡象，並通報檢方相驗，釐清死因。

台南警方據報後到場採證，現場無任何打鬥與入侵跡象，已通報檢方相驗，釐清謝男死因。圖／讀者提供
台南警方據報後到場採證，現場無任何打鬥與入侵跡象，已通報檢方相驗，釐清謝男死因。圖／讀者提供

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