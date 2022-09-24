新竹男到漁港抓滿袋「西施舌」上岸 3人接力偷全沒了

陳姓男子去年5月間到新竹市海山漁港挖西施舌（蛤類），好不容易挖了一整袋請朋友幫忙看顧，朋友因肚子痛跑去上廁所，10多分鐘回來發現西施舌全不見，陳調閱監視器發現有3人接力偷竊氣得報警。江姓男子雖辯稱自己不吃西施舌，但法官認為相關犯行明確，依竊盜罪判江拘役10天，可易科罰金。

判決指出，陳姓男子所有的西施舌當時裝袋放在機車旁，因無人看管，陸續有林姓男子、越南籍女子靠近後竊取袋內部分西施舌，還遺留一小袋在原地，最後江姓男子將剩下的西施舌連同袋子偷走，開車離開現場，陳姓男子回來發現全不見了後報警。

陳姓男子說，他發現好不容易挖到的西施舌被偷走，趕緊跟朋友到海山安檢所調閱監視器，陸續看到深藍色上衣男子、白色上衣女子與淺藍色男子竊取他的西施舌，「原本很大袋，放在機車旁全不見」，確定遭人竊取。

林姓男子、黎氏姓女子坦承「只拿走一點點西施舌」，2人經檢察官為職權不起訴處分；至於第3人江姓男子獨自靠近紅色袋子後，轉身離去袋子已消失。法官依據監視器畫面與相關證詞認為江男確實有徒手竊取陳姓男子遺留在機車旁的西施舌，即使當天未在江男車上發現贓物，犯行仍明確。