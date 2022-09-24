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桃園春日路昨死亡車禍 72歲男騎士送醫不治
桃園1名邱姓男子昨天騎乘機車出門，行經桃園區春日路、經國路口時，在停等紅燈起步後，遭對向準備左轉經國路的陳姓男子轎車攔腰撞飛數公尺遠，整輛車支離破碎，零件散落一地，最後也因身上傷勢過重，送醫搶救仍不治死亡；警方初步調查，事故雙方均無酒駕，肇因疑似陳男未依號誌指示通行，全案朝過失致死方向偵辦中。
警方調查，事故路口呈現「Y」字型，陳男行車方向路口號誌有右轉、直行和左轉3種箭頭綠燈燈號，陳男（34）疑在左轉燈號亮起之前就搶著通過，才會撞上邱男（72歲）。
附近民眾表示，陳男行車方向的直行、右轉號誌是指引續行春日路的民眾，左轉燈號才代表可通行銜接經國路，可右轉方向路口過小不明顯，很多人以為把直行燈號當成經國路的指引，經常發生車禍。
警方指出，事發當下，邱男已騎到路中央，四周並無物體遮蔽，初步研判陳男仍有應注意而未注意的過失。
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