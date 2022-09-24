台南永康警方專案臨檢 查獲移送14件違法22人送辦

台南市永康警分局昨天深夜動員60名警力，針對轄區複合式餐廳、電動玩具店、按摩護膚業等易潛藏犯罪及治安顧慮場所「專案臨檢」；對易酒駕、飆車重要路段路檢與巡邏，查獲移送14件違法22人。分局表示已「有效淨化轄區治安環境遏止街頭暴力聚眾滋事，展現警察打擊犯罪穩定治安的決心」。

永康分局表示，此次擴大臨檢專案勤務查獲毒品3件3人、公共危險罪5件5人、通緝犯2件2人、同行少年1件1人、取締色情案件2件6人以及妨害秩序罪1件5人各類案件14件22人，宣示警方對犯罪行為「零容忍」的決心，遏制不法分子蠢動。

警方表示，這次擴大臨檢專案勤務永康分局運用110大數據資料庫分析治安熱點，針對民眾經常檢舉處所列為檢查重點，如複合式電子遊戲場、按摩護膚業、KTV等處所，防制色情交易情事，遏止酒後聚集滋事情事發生。