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台南永康警方專案臨檢 查獲移送14件違法22人送辦

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市永康警分局昨天深夜動員60名警力，針對轄區複合式餐廳、電動玩具店、按摩護膚業等易潛藏犯罪及治安顧慮場所「專案臨檢」；對易酒駕、飆車重要路段路檢與巡邏，查獲移送14件違法22人。分局表示已「有效淨化轄區治安環境遏止街頭暴力聚眾滋事，展現警察打擊犯罪穩定治安的決心」。

永康分局表示，此次擴大臨檢專案勤務查獲毒品3件3人、公共危險罪5件5人、通緝犯2件2人、同行少年1件1人、取締色情案件2件6人以及妨害秩序罪1件5人各類案件14件22人，宣示警方對犯罪行為「零容忍」的決心，遏制不法分子蠢動。

警方表示，這次擴大臨檢專案勤務永康分局運用110大數據資料庫分析治安熱點，針對民眾經常檢舉處所列為檢查重點，如複合式電子遊戲場、按摩護膚業、KTV等處所，防制色情交易情事，遏止酒後聚集滋事情事發生。

永康分局長甘炎民說，選戰逐漸升溫，為維護選前治安工作，警方呼籲民眾遇有可疑人事物能立即報案，將主動規畫掃黑、肅槍、打詐與反毒等重要工作，雷厲風行取締、盤查可疑人士車輛，淨化轄區治安維護安全，以積極的行動來回應市民的期待。

台南永康警方昨夜專案臨檢，查獲移送14件違法22人送辦。記者周宗禎／翻攝
台南永康警方昨夜專案臨檢，查獲移送14件違法22人送辦。記者周宗禎／翻攝
台南永康警方昨夜專案臨檢，查獲移送14件違法22人送辦。記者周宗禎／翻攝
台南永康警方昨夜專案臨檢，查獲移送14件違法22人送辦。記者周宗禎／翻攝
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台南永康警方昨夜專案臨檢，查獲移送14件違法22人送辦。記者周宗禎／翻攝
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台南永康警方昨夜專案臨檢，查獲移送14件違法22人送辦。記者周宗禎／翻攝
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臨檢 按摩

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