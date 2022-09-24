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影／25分鐘車程飆8分鐘到 新莊警鳴笛開道護孕婦待產

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

昨天（23日）晚上下班時間，新北市新莊區林姓孕婦羊水破裂，丈夫急忙開車載妻向新莊警分局福營派出所求助。警方知悉立即駕駛警車鳴笛開道，讓原本得花25分鐘路程，縮短到8分鐘趕抵婦產科診所，順利護送林婦安全待產。

據了解，林姓孕婦（33歲）昨天（23日）晚上近7時許，突然羊水破了，林婦夫婿陳男驚見，趕緊駕車載妻，從新北市新莊區西盛街住處，開往板橋婦產科診所待產。不料，車才剛開出家門，就因下班尖峰時間，狂塞在車陣內龜速前進。

當下陳男內心焦急萬分，深怕若沒及時趕抵診所，恐危及到太太跟肚內小孩安全，趕緊將車開至新莊警分局福營派出所，旋即下車向值班員警黃建銘求援。

經黃員了解狀況，火速調派員警李泳麟、張皓評駕駛巡邏車，一路鳴放警報器開道，讓原本5.3公里得花25分鐘的車程，縮短到8分鐘就抵達板橋區婦產科診所，順利護送林婦到診所待產，讓陳男相當感動向2警致謝。

新莊警分局福營所員警，一路鳴笛開道，協助林婦到診所待產。記者曾伯愷／翻攝
新莊警分局福營所員警，一路鳴笛開道，協助林婦到診所待產。記者曾伯愷／翻攝
新莊警分局福營所員警，一路鳴笛開道，協助林婦到診所待產。記者曾伯愷／翻攝
新莊警分局福營所員警，一路鳴笛開道，協助林婦到診所待產。記者曾伯愷／翻攝
新莊警分局福營所員警，一路鳴笛開道，協助林婦到診所待產。記者曾伯愷／翻攝
新莊警分局福營所員警，一路鳴笛開道，協助林婦到診所待產。記者曾伯愷／翻攝
警方安全護送林婦抵達診所，陳姓夫婿頻向警致謝。記者曾伯愷／翻攝
警方安全護送林婦抵達診所，陳姓夫婿頻向警致謝。記者曾伯愷／翻攝
昨天晚上下班時間，新北市新莊區林姓孕婦羊水破裂，陳姓夫婿焦急的向警方求助。記者曾伯愷／翻攝
昨天晚上下班時間，新北市新莊區林姓孕婦羊水破裂，陳姓夫婿焦急的向警方求助。記者曾伯愷／翻攝

婦產科 孕婦

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