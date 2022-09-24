集資5千萬投資虛擬貨幣礦場血本無歸 嫌爽開特斯拉遭逮

台北市一名陳姓投資客，誤信王姓男子說詞，集資5千萬元投資虛擬貨幣礦場，剛開始雖有獲利，但不久對方就開始閃躲，5千萬血本無歸；陳男向台北市刑大偵三隊報案，逮捕王男及廖姓共犯，並起獲特斯拉等價值一千萬元的三輛名車。

58歲陳姓男子以投資為業，2019年結識王姓男子（26歲），當時正盛行虛擬貨幣，王嫌知道陳男是投資客，因此鼓吹他投入資金設置虛擬貨幣礦場，陳男心動，先拿出一百萬元給王嫌購買挖礦機，王嫌返利給陳獲得信任，陳向友人集資5千萬元，打算擴大規模。

不料5千萬元拿出來後，王嫌卻開始躲避，也沒有返利，陳男要求拿回挖礦機器和投資收益，王嫌卻說機器在台中，又說在大陸，以各項理由塘塞，陳男發覺自己可能被騙，向台北市刑大報案。