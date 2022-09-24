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打完疫苗不適竊機車代步 警循電眼逮「花襯衫」犯嫌
台北市季姓男子日前到台大醫院打疫苗，走出醫院感到身體不適，看到一輛機車鑰匙沒拔，就順勢騎走機車當做代步的共享機車回家休息，失主發現機車失竊趕緊報案，警方調閱監視器，發現季嫌穿著花襯衫相當好辨認，追查行蹤當晚就逮捕季嫌到案。
中正一警分局仁愛路派出所，日前接獲民眾報案，聲稱停放徐州路台大醫院急診室外的機車遭竊，警方受理後擴大調閱監視器追查，鎖定身穿花襯衫的季嫌，季嫌到案聲稱因打完疫苗身體不適，才竊取機車當代步工具，依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。
季嫌表示案發當天早上預約前往台大醫院施打疫苗，施打完畢步出醫院時，感覺身體不適，正巧瞥見一旁有一輛機車鑰匙沒拔，心生歹念直接當成共享機車騎乘回家。
由於季嫌衣著十分顯眼，警方隨即鎖定犯嫌行徑路徑，在他萬華區住處將查緝到案，成功在一日內找回失竊的機車返還失主。
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