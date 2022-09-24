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影／通緝躲14年 男子騎車被警查 企圖衝撞逃還是被逮
新北市張姓男子因遭通緝躲藏14年，日前騎機車在汐止遇警方攔查，報假資料想矇混過關不成，竟催油門企圖衝撞逃跑仍被逮。警詢後依法解送歸案並依偽造文書罪嫌移送士林地檢署偵辦。
汐止警分局橫科派出所員警今年9月16日上午11時許，在汐止區大同路一段、民權街口進行交通稽查，攔查一名機車騎士，依騎士所報身分查證為無照駕駛，但男子對於駕照已遭註銷情形卻毫不知情，員警察覺有異，當場比對照片長相發現與本人有所出入，男子在面對警方抽絲剝繭詢問下無法明確回應，竟趁機發動機車、猛催油門意圖闖離現場，所幸員警當場迅速反應將該男子壓制，為造成人員受傷。
當下員警也認出該男就是逃逸14年的通緝犯張姓男子（60歲），因身揹竊盜、侵占、詐欺、偽造文書等4條通緝，10多年來都是熟背胞弟個人資料藉以躲避緝捕，但仍是被機警的汐止分局員警識破逮捕，依法解送相關司法機關歸案。
橫科派出所副所長王賜平呼籲，法網恢恢疏而不漏，切勿以身試法，提醒民眾如果有司法案件收到法院傳票時，務必依指定庭期到案，以免遭到通緝，成為警方查緝的對象。
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