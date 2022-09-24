鎖匠低血糖癱坐公寓樓梯神情恍惚 北市警買巧克力幫緩解

台北市信義警分局五分埔派出所，日前晚間23時許接獲民眾報案，松信路一處公寓樓梯間有男子神情恍惚，需員警到場協助。警方趕到現場，發現男子血糖過低，警方趕緊購買巧克力，緩解男子症狀。

派出所巡邏警員呂季甍、李妮紋接獲報案後，趕往報案地點，發現一名中年男子在樓梯間神情恍惚，警方詢問報案住戶，表示才知道男子是當晚8時許打電話請來的鎖匠，裝鎖過程中出現異狀，精神無法集中，勉強完成工作就背靠在公寓樓梯間的牆壁，神情恍惚、意識不清，也無法與人正常應答，直到23時，鎖匠仍未離去，狀況沒有好轉，趕緊致電派出所請警方協助。

經警方到場耐心詢問，確認彭姓鎖匠身分，借彭姓鎖匠手機聯繫他的妻子，確認應該是血糖過低，警方立刻到一旁超商購買巧克力條，讓鎖匠食用補充糖分。