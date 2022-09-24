女與交往多年男友分手...一時想不開 北市警喊話安撫阻憾事

台北市謝姓女子和交往多年的男友分手，一時想不開，在租屋處內輕生，謝女友人察覺異狀趕緊報案，轄區大安警分局敦南派出所獲報，趕緊衝到謝女租屋處，並通知救護車到場救治。

敦化南路派出所員警張瑜珊、王翊丞趕到現場，由於該處是分租套房，內部隔間較多，員警深知事態危急、只能透過報案人描述，一間一間努力找尋，不斷拍門呼喊，謝女才步履蹣跚應門謝女，但她當時已神智不清，員警立即通報救護車到場救護，送醫檢查後已無大礙。

警方表示，謝女當時十分抗拒員警的協助與就醫，員警立刻安撫謝女，並阻止她繼續不當行為，女警持續關懷耐心溝通後，謝女逐漸卸下心防，向女警訴說和交往多年男友分手，一時想不開服用大量藥物與半瓶高粱酒，員警即時抵達阻止，否則後果不堪設想。

謝女送醫檢查，警方通知親友前往醫院接回，說明謝女情況並通報相關單位給予關心，親友感激員警積極阻攔謝女輕生。大安警分局呼籲社會大眾應重視自殺議題，多關心與陪伴身旁的親友，如有需要應及時尋求專業協助，避免憾事發生。