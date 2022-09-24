影／新北蘆洲鐵皮工廠大火 燒毀10間工廠790坪

新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。圖／新北市消防局提供

新北市蘆洲區三民路連棟鐵皮工廠，今天清晨突然冒出大量火煙，火勢竄燒一發不可收拾。新北市消防局獲報，出動大批警義消、各式搶救車兩趕抵現場灌救，所幸現場無人傷亡。火勢於兩個小時內撲滅，現場燒毀10間鐵皮工廠，初估燃燒面積約790坪，起火原因有待火調人員調查釐清。

新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。圖／新北市消防局提供

據了解，今天清晨5時30分左右，新北市蘆洲區三民路580號之20的鐵皮工廠，突然起火燃燒，火勢竄燒猛烈一發不可收拾。新北市消防局獲報出動警、義消126員、各式搶救車輛65輛趕抵現場。

經布水線阻隔延燒、射水灌救，火勢於上午7時25分撲滅，警消殘火處理，現場燒毀三民路及中正路共10間鐵皮工廠，初估燃燒面積約790坪，現場沒有人受困、受傷，至於起火原因有待火調人員調查釐清。

新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。記者曾伯愷／攝影

新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。記者曾伯愷／攝影

新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。記者曾伯愷／攝影

新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。圖／新北市消防局提供

新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。圖／新北市消防局提供

新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。記者曾伯愷／攝影

新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。記者曾伯愷／攝影

新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。記者曾伯愷／攝影