快訊

拉沃盃／費德勒網壇最終戰淚別 拉沃盃聯手納達爾惜敗

影／濃煙衝天！蘆洲工廠凌晨5點大火 警消128人馳援中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／新北蘆洲鐵皮工廠大火 燒毀10間工廠790坪

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。圖／新北市消防局提供
新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。圖／新北市消防局提供

新北市蘆洲區三民路連棟鐵皮工廠，今天清晨突然冒出大量火煙，火勢竄燒一發不可收拾。新北市消防局獲報，出動大批警義消、各式搶救車兩趕抵現場灌救，所幸現場無人傷亡。火勢於兩個小時內撲滅，現場燒毀10間鐵皮工廠，初估燃燒面積約790坪，起火原因有待火調人員調查釐清。

新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。圖／新北市消防局提供
新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。圖／新北市消防局提供

據了解，今天清晨5時30分左右，新北市蘆洲區三民路580號之20的鐵皮工廠，突然起火燃燒，火勢竄燒猛烈一發不可收拾。新北市消防局獲報出動警、義消126員、各式搶救車輛65輛趕抵現場。

經布水線阻隔延燒、射水灌救，火勢於上午7時25分撲滅，警消殘火處理，現場燒毀三民路及中正路共10間鐵皮工廠，初估燃燒面積約790坪，現場沒有人受困、受傷，至於起火原因有待火調人員調查釐清。

新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。記者曾伯愷／攝影
新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。記者曾伯愷／攝影

新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。記者曾伯愷／攝影
新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。記者曾伯愷／攝影

新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。記者曾伯愷／攝影
新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。記者曾伯愷／攝影

新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。圖／新北市消防局提供
新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。圖／新北市消防局提供

新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。圖／新北市消防局提供
新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。圖／新北市消防局提供

新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。記者曾伯愷／攝影
新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。記者曾伯愷／攝影

新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。記者曾伯愷／攝影
新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。記者曾伯愷／攝影

新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。記者曾伯愷／攝影
新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。記者曾伯愷／攝影

新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。記者曾伯愷／攝影
新北市蘆洲區三民路工廠大火，警消到場灌救。記者曾伯愷／攝影

延伸閱讀

寧德時代加碼投資歐洲

新莊、蘆洲座談會…林佳龍：築巢引鳳、養雞生蛋 把人才留新北

影／新莊思源路犬隻養殖廠火警 幸50多隻無恙

新莊工廠失火竄大量濃煙 出動102名警、義消灌救

相關新聞

影／新北蘆洲鐵皮工廠大火 燒毀10間工廠790坪

新北市蘆洲區三民路，連棟鐵皮工廠，今天凌晨五點多，冒出大量濃煙，不久便竄出火舌，火勢一發不可收拾。警消獲報出動警義消16...

義消齊聚嘉縣 消防署長：斥資12億更新110輛新型消防車

全國義消聯繫會報下午首次移師嘉義縣舉行，晚間在水上鄉喜多多國際宴會廳聯誼餐會，內政部次長陳宗彥、全國義消總會長王金平、嘉...

影／新莊思源路犬隻養殖廠火警 幸50多隻無恙

今天晚上7時許，新北市新莊區思源路87巷一家養殖工廠，突然冒出大量濃煙，沒多久便竄出火舌。新北市消防局獲報派員前往灌救，...

新莊工廠失火竄大量濃煙 出動102名警、義消灌救

今天晚上7時許，新北市新莊區思源路87巷一家工廠，突然冒出大量濃煙，沒多久便竄出火舌。新北市消防局獲報，出動警、義消10...

為救另一人害死清寒男童？ 找嘸水圳監視畫面陷羅生門

彰化縣溪州鄉小二男童昨放學後失蹤，家人報警，警消在鄉內莿仔埤圳第三水閘門撈起他，已無呼吸心跳，送醫急救仍不治。今天農田水...

選舉將至 士檢率隊赴轄區9警分局強化查賄策略

地方公職人員選舉9月2日截止登記參選，士林地檢署為掌握轄區選情、參選人登記後動態，及各警分局各項查察工作整備情形，近日到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。