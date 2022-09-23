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義消齊聚嘉縣 消防署長：斥資12億更新110輛新型消防車

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

全國義消聯繫會報下午首次移師嘉義縣舉行，晚間在水上鄉喜多多國際宴會廳聯誼餐會，內政部次長陳宗彥、全國義消總會長王金平、嘉義縣長翁章梁、消防署長蕭煥章及立委蔡易餘參與，蕭煥章宣布將斥資12億元，更新全國110輛新型消防車，餐會盛大熱鬧。

嘉縣義消總隊長張明達議長率領團隊籌辦活動，來自全國數百名義消總隊長跟義消夥伴齊聚在嘉，團隊藉年度聚會交流感情，義消總隊聯繫會報有全國22隊義消總隊隊伍，聯繫會報每年由各縣市輪流舉辦。

王金平、陳宗彥分別致贈嘉縣義消總隊各20萬元、12萬元加菜金，嘉縣義消總隊2000年7月26日成立，至今21年，首任總隊長李清圳、第二任余政達、第三任李清圳、第四任陳怡岳，2018年張明達接任總隊長，全縣義消總數2千多人。

首次聯繫會報2010年金門舉辦，縣市會報展現各個總隊活力特色，全國義消業務救災交流，激勵消防與義消人員士氣，增進感情。嘉縣消防局保障義消安全，購置消防衣帽鞋200套及潛水救生裝備20套，2021年購置空氣呼吸器面罩60組，以及山域搜救個人裝備20組。

張明達說，2021年全國火災2萬多件，加上其他救護，警義消兄弟姊妹日夜協助每個人，義消是消防局最佳助手，也是活菩薩，因為大家都有熱忱的心，每人來自不同領域，不分你我、不辭辛勞為社會貢獻，為民服務，「謝謝全國辛苦義消夥伴」。

翁章梁表示，張明達總隊長永遠和義消站在一起，每年春節或重要節日都親自慰問義消辛勞，縣府2019年至2021年義消各項經費如保險、服勤津貼、服制等，3年編列約1800萬元做大家後盾支持。

全國義消聯繫會報下午首次移師嘉義縣舉行，晚間在水上鄉喜多多國際宴會廳聯誼餐會，內政部次長陳宗彥、全國義消總會長王金平、嘉義縣長翁章梁、消防署長蕭煥章及立委蔡易餘參與，餐會盛大熱鬧。圖／嘉縣府提供
全國義消聯繫會報下午首次移師嘉義縣舉行，晚間在水上鄉喜多多國際宴會廳聯誼餐會，內政部次長陳宗彥、全國義消總會長王金平、嘉義縣長翁章梁、消防署長蕭煥章及立委蔡易餘參與，餐會盛大熱鬧。圖／嘉縣府提供
內政部次長陳宗彥（左）致贈嘉縣義消總隊長張明達加菜金。圖／嘉縣府提供
內政部次長陳宗彥（左）致贈嘉縣義消總隊長張明達加菜金。圖／嘉縣府提供
全國義消聯繫會報下午首次移師嘉義縣舉行，晚間在水上鄉喜多多國際宴會廳聯誼餐會，內政部次長陳宗彥、全國義消總會長王金平、嘉縣長翁章梁、消防署長蕭煥章及立委蔡易餘參與，餐會盛大熱鬧。圖／嘉縣府提供
全國義消聯繫會報下午首次移師嘉義縣舉行，晚間在水上鄉喜多多國際宴會廳聯誼餐會，內政部次長陳宗彥、全國義消總會長王金平、嘉縣長翁章梁、消防署長蕭煥章及立委蔡易餘參與，餐會盛大熱鬧。圖／嘉縣府提供
消防署長蕭煥章（左 ）頒獎嘉縣消防局長呂清海。圖／嘉縣府提供
消防署長蕭煥章（左 ）頒獎嘉縣消防局長呂清海。圖／嘉縣府提供

翁章梁 嘉義 王金平

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