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影／新莊思源路犬隻養殖廠火警 幸50多隻無恙

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天晚上7時許，新北市新莊區思源路87巷一家養殖工廠，突然冒出大量濃煙，沒多久便竄出火舌。新北市消防局獲報派員前往灌救，火勢1個小時撲滅，沒有人受傷，現場約30到40隻各式犬隻沒有受到波及，初步殘火處理燃燒面積約100坪左右，確切起火原因有待火調調查釐清。

據了解，今天晚上7時許，新北市新莊區思源路87巷一家犬隻養殖場，突然竄車大量火煙，現場3樓處一度有兩人受困，一樓約有30到40隻各式犬隻受困火場。警消獲報，出動警、義消102人，各式搶救車輛42輛趕抵現場搶救。

經布水線派員架梯，協助3樓兩人脫困，檢視兩人無礙沒送醫，火勢約1個小時撲滅。警消殘火處理，初步燃燒面積約100坪左右，檢視一樓受困3、40隻犬隻沒有大礙，至於起火原因及災損，有待火調人員後續調查釐清。

新北市新莊區思源路87巷一家養殖工廠，今天晚上竄出大量火煙，所幸現場無人受傷，飼養犬隻也無大礙。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區思源路87巷一家養殖工廠，今天晚上竄出大量火煙，所幸現場無人受傷，飼養犬隻也無大礙。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區思源路87巷一家養殖工廠，今天晚上竄出大量火煙，所幸現場無人受傷，飼養犬隻也無大礙。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區思源路87巷一家養殖工廠，今天晚上竄出大量火煙，所幸現場無人受傷，飼養犬隻也無大礙。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區思源路87巷一家養殖工廠，今天晚上竄出大量火煙，所幸現場無人受傷，飼養犬隻也無大礙。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區思源路87巷一家養殖工廠，今天晚上竄出大量火煙，所幸現場無人受傷，飼養犬隻也無大礙。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區思源路87巷一家養殖工廠，今天晚上竄出大量火煙，所幸現場無人受傷，飼養犬隻也無大礙。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區思源路87巷一家養殖工廠，今天晚上竄出大量火煙，所幸現場無人受傷，飼養犬隻也無大礙。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區思源路87巷一家養殖工廠，今天晚上竄出大量火煙，所幸現場無人受傷，飼養犬隻也無大礙。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區思源路87巷一家養殖工廠，今天晚上竄出大量火煙，所幸現場無人受傷，飼養犬隻也無大礙。記者曾伯愷／翻攝

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