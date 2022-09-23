影／新莊思源路犬隻養殖廠火警 幸50多隻無恙

在台灣逐漸邁入多元移民社會的當下，一位獨立記者黃文鈴嘔心瀝血，跨國採訪超過五十位受訪者，拚出了一本探討理想族群融合方法的書——《誰是外來者》。這本書來得正是時候，它也許能夠協助我們想像一個台灣未來的理想樣貌。

2022-09-23 17:47