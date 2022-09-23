聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市2警誆騙珠寶商賣贓貨…要求數百萬擺平 檢搜索逮人
台北市賴姓及鍾姓2名員警於兩年前向一名珠寶商誆稱其所賣珠寶是贓物，要求拿出數百萬元來擺平，受害珠寶商起疑未付款並按鈴提告，新北地檢署今天指揮新北市刑大前往北市士林及萬華警分局及涉嫌2員警住處搜索，查扣手機等證物，警詢後依公務員假借職務上權力、3人以上共同犯詐欺罪移送新北地檢署偵辦，檢方偵訊後今晚喻令二人分別依30萬元及50萬元交保侯傳。
據了解，任職士林警分局賴姓員警，與原任職士林、現調任萬華分局的及鍾姓員警二人，兩年前夥同一名珠寶買家，聯手向一名珠寶商誆稱其所賣珠寶為贓物，獅子大開口要求珠寶商拿出數百萬元來擺平，珠寶商察覺有異，不付款並到地檢署按鈴提告。
新北地檢署檢察官今天指揮新北市刑大到士林與萬華警分局，及賴、鍾二員住處搜索，查扣手機等證物，警詢後依公務員假借職務上權力、3人以上共同犯詐欺罪，將賴、鍾二員移送新北地檢署偵辦，檢方偵訊後今晚7時許，喻令賴員以30萬元及鍾員以50萬元交保侯傳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言