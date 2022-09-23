北市2警誆騙珠寶商賣贓貨…要求數百萬擺平 檢搜索逮人

台北市賴姓及鍾姓2名員警於兩年前向一名珠寶商誆稱其所賣珠寶是贓物，要求拿出數百萬元來擺平，受害珠寶商起疑未付款並按鈴提告，新北地檢署今天指揮新北市刑大前往北市士林及萬華警分局及涉嫌2員警住處搜索，查扣手機等證物，警詢後依公務員假借職務上權力、3人以上共同犯詐欺罪移送新北地檢署偵辦，檢方偵訊後今晚喻令二人分別依30萬元及50萬元交保侯傳。

據了解，任職士林警分局賴姓員警，與原任職士林、現調任萬華分局的及鍾姓員警二人，兩年前夥同一名珠寶買家，聯手向一名珠寶商誆稱其所賣珠寶為贓物，獅子大開口要求珠寶商拿出數百萬元來擺平，珠寶商察覺有異，不付款並到地檢署按鈴提告。