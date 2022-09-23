為救另一人害死清寒男童？ 找嘸水圳監視畫面陷羅生門

彰化縣溪州鄉小二男童昨放學後失蹤，家人報警，警消在鄉內莿仔埤圳第三水閘門撈起他，已無呼吸心跳，送醫急救仍不治。今天農田水利署彰化管理處慰問家屬，家屬質疑彰化管理處公告今（23日）放灌溉水，昨為救另一名落水男子，臨時撥調灌溉水分流到無水的莿仔埤圳，導致男童被沖走，彰化管理處稱，當地有警告標示不能進入水圳。但莿仔埤圳沒錄影監視系統，讓男童落水案如羅生門。

彰化縣平原引濁水溪溪水進入八堡圳，分流為八堡一圳、八堡二圳及莿仔埤圳。小二男童的家人在砲兵紀念公園莿仔埤圳發現他的腳踏車和制服，沒有鞋子，警消據報，近8小時後在5公里以外的下游莿仔埤圳第三水閘門找到他，身體已僵硬，家屬不放棄，要求送往北斗卓綜合醫院急救但仍不治。

地方盛傳，昨下午約4點20分傳出一名43歲男子在八堡一圳落水，消防局要求農水署彰化管理處關水閘門降低水位，農水署彰化管理處因此把原本流向一圳的灌溉水調撥到八堡二圳和莿仔埤圳，害下午下課到莿仔埤圳水道抓魚的小二男童被沖走。農水署彰化管理處今天下午到溪州鄉大庄慰問男童的家屬，解釋調撥水道等問題。

家屬質疑，孩子穿鞋進入水道，可見當時莿仔埤圳沒水，上游放水時，農水署彰化管理處沒通知沿線居民，以致灌溉水忽然沖來，沖走在水道間的幼童。農水署彰化管理處表示，砲兵紀念公園莿仔埤圳的水道屬於危險水域，深約3公尺，水量十多公分到近兩公尺，樹立警告告示牌、設置救生圈等物品，任何人都不應該進入水道，把調撥上游灌溉水救人當作沖走男童的主因，說法有些牽強。

縣議員參選人李俊諭說，莿仔埤圳沿線沒監視錄影，現只找到男童騎腳踏車經過村庄聚落的畫面，接下來沒錄影畫面證明莿仔埤圳當時乾燥或有水，但推測男童穿鞋從護欄走梯子進入水道，常理推斷當時水道沒水，真正落水原因需要警方釐清，但水圳沿線學校應趕快加強宣導學生不要進入水道。