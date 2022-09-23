順風車？他趴引擎蓋上路 表兄弟危險玩鬧吞500元罰單

台中市傅姓男子上周和林姓表哥偶遇，一起吃完早餐後拜託讓他搭順風車回家，但林和女友另有行程叫表弟自己走回約200公尺住處，未料傅一時玩鬧竟呈大字型趴上林引擎蓋，林還踩油門開了一小段，因全程被民眾錄影PO網，警方獲報經對傅男依道交條例開單，可處罰鍰500元。

近期網路流傳1段影片，北區中清路、文武街口1輛白色休旅車引擎蓋上竟然趴的1位男子，還呈大字型死命抓著兩側A柱不放，休旅車則是先向右後方倒車開出文武街，再往中清路直行，過程中趴引擎蓋的男子還不斷拍擋風玻璃示意停車，但駕駛仍持續開了一小段路。

由於危險畫面經民眾目擊、錄影上傳，轄區台中第2分局獲報調查發現，趴在車上的傅男、休旅車駕駛林男是表兄弟，17日早上林和女友到附近東興市場吃早餐遇到傅，傅向表哥說想搭他順風車回家被拒絕。

結果傅一時興起才趴到對方休旅車引擎蓋上阻擋，結果林還真的發動踩油門，一路開了近200公尺才停下來讓表弟離開，所幸過程中沒有人受傷也非糾紛。