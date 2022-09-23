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桃園6旬婦疑未注意與右彎郵務車碰撞卡車底 送醫搶救

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園平鎮區三興路今下午1時許，49歲中華郵政郵務車駕駛及1輛機車發生碰撞，68歲廖姓機車騎士受困郵務車底，消防人員獲報後，到場發現廖婦已失去生命跡象，協助實施CPR及口咽呼吸道、頸圈長背板固定等救護處置後，由救護車送往國軍桃園總醫院，目前已恢復呼吸心跳，詳細肇事原因待釐清。

下午1時21分許，平鎮中豐路與三興路口，直行的廖婦疑未減速又未注意路況，與行經中豐路欲右轉三興路的簡男，2人發車碰撞，廖婦卡在郵務車頭底下，消防人員獲報後協助廖婦脫困，雖廖婦現場失去生命徵象，所幸經送醫急救，已恢復心跳。

平鎮警分局表示，雙方駕駛人經警方酒測後，酒測值均為0，後續事故詳細肇事原因，正由警方調查釐清當中；也呼籲駕駛人駕駛車輛上路除應遵守相關交通法令外，行經交岔路口時亦應規定讓車，以避免發生事故造成傷亡。

桃園平鎮區三興路今下午1時許，49歲中華郵政郵務車駕駛及1台機車發生碰撞，68歲廖姓機車騎士受困於郵務車底。記者翁唯真／翻攝
桃園平鎮區三興路今下午1時許，49歲中華郵政郵務車駕駛及1台機車發生碰撞，68歲廖姓機車騎士受困於郵務車底。記者翁唯真／翻攝
6旬婦卡車底，消防人員獲報後協助脫困送醫，所幸已恢復呼吸心跳。記者翁唯真／翻攝
6旬婦卡車底，消防人員獲報後協助脫困送醫，所幸已恢復呼吸心跳。記者翁唯真／翻攝

桃園 酒測

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