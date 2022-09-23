台中大火6死慘劇 女房東不認堆雜物求交保怕房子被法拍

台中市興中街7樓住宅3月大火釀6死慘劇，鄭姓房客不滿在房間「養羊」被莊姓女房下通牒搬家，竟氣憤縱火燒死人，而莊堆積巨量雜物釀逃生困難，各被依殺人、公共危險起訴；法院今開庭，莊女全部否認，辯稱東西都是房客堆的，自己沒有犯罪，並稱房子快被法拍求交保去善後。

台中地檢起訴指出，莊姓女房東（68歲）買下興中街房子隔成43戶出租，因本身做資收在1至9樓梯、走廊，陽台堆放大量衣物、書報、床墊及家具，已達阻塞逃生通道程度，鄭3月6日不滿在房內養羊遭莊要求搬家，竟點燃樓梯口塑膠袋釀大火，加上雜物阻塞通道，最終釀6死6傷慘劇。

台中地院今開準備程序庭，莊女全部否認，表示「我沒有這樣做」相關陳述如狀紙所述，她辯稱2樓以上的東西都不是她的，都是之前房客留下來；莊的辯護人說，當天火災有部分被害人否因逃生困難致死，死因之間因果關係仍待釐清。

鄭男透過辯護人說，他對客觀事實都不否認，但主觀上不具有放火、殺人故意，也爭執檢方就火災延燒附近住宅移送併辦部分，同樣認鄭無法預見其後果。

審理途中，當天火災受傷的邱姓房客忍不住打斷，痛罵莊女說「我們差一點就被燒死了，還說東西是他們堆的」，經審判長制止後於後續陳述意見時，邱表示自己在那住這麼久，全部雜物、資收都是莊堆放，6條人命就這樣沒了，自己當天還是跳樓摔斷腿才逃過一劫。

邱男還說，當天自己邊跑邊踢開通道的雜物，靠著爬水管才得以跳樓倖存，更直言「沒堆這麼多東西就不會死這麼多人啦！」痛斥莊女還狡辯實在可笑，難怪至今還在收押禁見，他也要法院不應以鄭男有精神疾病讓他免於罪刑。

對此，莊女則反駁稱，邱男至今不付房租，今天來出庭只是為了要錢，還一直汙蔑她，若東西是她堆放的那一定會很多人反應，但從沒有房客跟她反應過，莊並一再稱自己沒有犯罪，請指控她的人舉證。

鄭男的辯護人也認為，鄭因腦傷領有中度身障手冊，過去診斷也有認知、推理能力障礙，就行為故意的認定和一般人不同，當天點燃後就後續引發火勢能否預見實有疑義，向法院聲請將他送鑑定團隊，做量刑前社會調查，也一併鑑定是否符合刑法第19條辨識行為能力有無減低或不能。