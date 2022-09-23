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男童莿仔埤圳玩水溺斃 父親現場指認痛哭失聲

中央社／ 彰化23日電

彰化縣溪州鄉1名男童昨天下午前往莿仔埤圳玩水溺斃，遺體今天凌晨尋獲；男童父親現場指認遺體時痛哭失聲，還說兒子會自己做功課很乖很孝順，沒想到戲水發生意外。

彰化縣溪州鄉傳出溺水意外，1名男童昨天下課後前往溪州鄉莿仔埤圳戲水，家人發現男童失蹤通報警消協尋，消防隊員今天凌晨在下游1處水閘門找到男童遺體。

當地民眾指出，男童父母已經離婚，男童和姊姊以及父親住在一起，而男童昨天下午放學後在溪州鄉大庄村戰車公園旁的莿仔埤圳戲水，傍晚男童阿公發現孫子沒回家前往公園查看，只發現男童腳踏車及制服，懷疑男童可能進入莿仔埤圳玩水，趕緊打119報案協尋。

男童父親表示，自己因為工作關係，有時不在家，阿公負責照顧兒子和女兒，但兒子很乖很孝順，平時放學回家都會自己做功課。

至於發生溺斃意外的莿仔埤圳屬於灌溉渠道，設有欄杆禁止民眾進入戲水，也都設有警告標示提醒民眾不要入內戲水。

農田水利署彰化管理處溪州工作站人員接受媒體聯訪時指出，昨天為尋找另名溺水男子，下午3時46分左右曾開閘門放水，後來又關閉；警方表示，由於男童戲水地點沒有裝監視器，男童是否因閘門打開放水被水沖走溺斃仍需調查。

針對男童溺斃案，彰縣府中午也發布新聞指出，男童父母離異，由阿公負責照顧，且男童一家人屬於低收入戶，社會處會持續關心，協助家人處理後事，縣府教育處也說明，會協助家屬申請辦理學生平安保險事宜。

兒子

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