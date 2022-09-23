男童莿仔埤圳玩水溺斃 父親現場指認痛哭失聲
彰化縣溪州鄉1名男童昨天下午前往莿仔埤圳玩水溺斃，遺體今天凌晨尋獲；男童父親現場指認遺體時痛哭失聲，還說兒子會自己做功課很乖很孝順，沒想到戲水發生意外。
彰化縣溪州鄉傳出溺水意外，1名男童昨天下課後前往溪州鄉莿仔埤圳戲水，家人發現男童失蹤通報警消協尋，消防隊員今天凌晨在下游1處水閘門找到男童遺體。
當地民眾指出，男童父母已經離婚，男童和姊姊以及父親住在一起，而男童昨天下午放學後在溪州鄉大庄村戰車公園旁的莿仔埤圳戲水，傍晚男童阿公發現孫子沒回家前往公園查看，只發現男童腳踏車及制服，懷疑男童可能進入莿仔埤圳玩水，趕緊打119報案協尋。
男童父親表示，自己因為工作關係，有時不在家，阿公負責照顧兒子和女兒，但兒子很乖很孝順，平時放學回家都會自己做功課。
至於發生溺斃意外的莿仔埤圳屬於灌溉渠道，設有欄杆禁止民眾進入戲水，也都設有警告標示提醒民眾不要入內戲水。
農田水利署彰化管理處溪州工作站人員接受媒體聯訪時指出，昨天為尋找另名溺水男子，下午3時46分左右曾開閘門放水，後來又關閉；警方表示，由於男童戲水地點沒有裝監視器，男童是否因閘門打開放水被水沖走溺斃仍需調查。
針對男童溺斃案，彰縣府中午也發布新聞指出，男童父母離異，由阿公負責照顧，且男童一家人屬於低收入戶，社會處會持續關心，協助家人處理後事，縣府教育處也說明，會協助家屬申請辦理學生平安保險事宜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言