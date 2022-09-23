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影／三重騎士撿茄子慘被撞死 載貨司機：不知整箱掉落

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天凌晨，新北市三重區集賢路與集英街口，發生一起死亡車禍，起因黎姓騎士下車撿拾掉落在路面的茄子，遭後方陳男（43歲）駕車撞死。今天早上陳姓貨車司機（59歲）到案說明，他稱「不知整箱茄子掉落」警方暫將陳男列為關係人，並對其掉落物依「道路交通管理處罰條例」開處1萬8千元以下罰鍰。

據了解，黎姓死者（56歲）今天凌晨2時37分左右，獨自騎車沿著新北市三重區集賢路往蘆洲方向，才剛駛過集英街口，見對向車道有不少掉落蔬果茄子，他先將車臨靠分隔島旁，旋即下車到對向車道撿拾。

孰料，陳男（43歲）從後駕駛汽車疾駛而來，突見黎男蹲在路中，他急踩煞車，卻仍來不及直接撞上，導致黎男被撞拋飛約10公尺落地，頭部重撞路面，當場沒有生命徵象。警消獲報趕抵，檢視黎男明顯死亡無須送醫急救。

警方調閱監視器畫面，事發前另名陳姓男子（59歲）駕駛一輛貨車，經過事發路段，車斗後掉落一箱物品在地。今天上午警方通知載茄陳男到案，他說，事發前他要到蘆洲大台北果菜市場送蔬果，當下不知道1箱20公斤裝的茄子掉落。

目前警方將陳男暫列為關係人，另針對掉落物，則依「道路交通管理處罰條例」第 30 條第1項第2款所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，開處3千元以上，1萬8千元以下罰鍰。

黎姓男子疑似為了要撿拾掉落路面茄子，慘遭來車撞死。記者曾伯愷／翻攝
黎姓男子疑似為了要撿拾掉落路面茄子，慘遭來車撞死。記者曾伯愷／翻攝
陳姓貨車司機掉落一箱茄子，釀成死亡車禍。記者曾伯愷／翻攝
陳姓貨車司機掉落一箱茄子，釀成死亡車禍。記者曾伯愷／翻攝
黎姓男子疑似為了要撿拾掉落路面茄子，慘遭來車撞死。記者曾伯愷／翻攝
黎姓男子疑似為了要撿拾掉落路面茄子，慘遭來車撞死。記者曾伯愷／翻攝
陳姓貨車司機掉落一箱茄子，釀成死亡車禍。記者曾伯愷／翻攝
陳姓貨車司機掉落一箱茄子，釀成死亡車禍。記者曾伯愷／翻攝

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