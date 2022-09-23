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台84線嚴重車禍！3輛大車撞成一團車頭全毀 駕駛意識不清急送醫

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聯結車爆胎、砂石車翻覆癱瘓交通 國三搶通、國一車流回堵6公里

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

今天中午，台中市國一北上165公里處神岡段一輛聯結車疑因左後車輪爆胎，造成車輛打橫、砂石四散，下午3點6分排除事故，車流約回堵6公里，持續疏導中。同時段，國三北上169公里處清水段一輛拖車翻覆，造成砂石掉落，下午2點52分已排除路障，全線恢復通行。

國道警察第七公路大隊調查，中午11點40分接獲國道三號北上169.9公里清水區車禍事故，41歲高男駕駛拖車疑變換車道操作不當，失控自撞內側護欄，載運的砂子散落占用內線、中線、外側車道，高男意識清楚送醫，無酒精反應。

國道警察第七公路大隊表示，現場清掃路面散落的砂石，於下午2點52分排除路障，國三北上169.9公里處恢復全線通車。

中午12時許，國道一號北上165公里處，一輛載運砂石聯結車車體打橫、砂石掉落道路，後方車流無法通行。

國道警察第三公路大隊初步調查，疑似聯結車左後車輪爆胎，導致61歲周姓駕駛失控自行側翻在內、中線車道上，駕駛意識清楚送衛福部豐原醫院。

國道警察第三公路大隊表示，周男肋骨斷裂，無生命危險，酒測情形等待檢驗中(無明顯酒容)。現場於下午3點6分排除，車流約回堵6公里，持續疏導中。

今天中午，國道三號北上170K處清水區發生車禍事故，一輛大貨車不明原因撞護欄翻覆，車內駕駛送醫。圖／中部版記者爆料網提供
今天中午，國道三號北上170K處清水區發生車禍事故，一輛大貨車不明原因撞護欄翻覆，車內駕駛送醫。圖／中部版記者爆料網提供
今天中午，國道一號北上165K處神岡區，一輛砂石車不明原因打橫在車道上，載運砂石散落一地，駕駛意識清楚送醫。圖／讀者提供
今天中午，國道一號北上165K處神岡區，一輛砂石車不明原因打橫在車道上，載運砂石散落一地，駕駛意識清楚送醫。圖／讀者提供
今天中午，國道一號北上165K處神岡區，一輛砂石車不明原因打橫在車道上，載運砂石散落一地，駕駛意識清楚送醫。圖／讀者提供
今天中午，國道一號北上165K處神岡區，一輛砂石車不明原因打橫在車道上，載運砂石散落一地，駕駛意識清楚送醫。圖／讀者提供

國道 砂石 警察

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