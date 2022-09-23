聯結車爆胎、砂石車翻覆癱瘓交通 國三搶通、國一車流回堵6公里

今天中午，台中市國一北上165公里處神岡段一輛聯結車疑因左後車輪爆胎，造成車輛打橫、砂石四散，下午3點6分排除事故，車流約回堵6公里，持續疏導中。同時段，國三北上169公里處清水段一輛拖車翻覆，造成砂石掉落，下午2點52分已排除路障，全線恢復通行。

國道警察第七公路大隊調查，中午11點40分接獲國道三號北上169.9公里清水區車禍事故，41歲高男駕駛拖車疑變換車道操作不當，失控自撞內側護欄，載運的砂子散落占用內線、中線、外側車道，高男意識清楚送醫，無酒精反應。

國道警察第七公路大隊表示，現場清掃路面散落的砂石，於下午2點52分排除路障，國三北上169.9公里處恢復全線通車。

中午12時許，國道一號北上165公里處，一輛載運砂石聯結車車體打橫、砂石掉落道路，後方車流無法通行。

國道警察第三公路大隊初步調查，疑似聯結車左後車輪爆胎，導致61歲周姓駕駛失控自行側翻在內、中線車道上，駕駛意識清楚送衛福部豐原醫院。