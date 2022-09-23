毀了！男載女友疑越線超車 撞上載瓦斯小貨車

湯姓駕駛今天上午11時許，駕自小客車行經長濱鄉台11線八仙洞附近，疑超車越雙黃線與對向載送瓦斯桶小貨車相撞，小貨車上瓦斯桶散落一地所幸無大礙，湯男及副駕邱女都受傷，小貨車池姓駕駛頭部有撕裂傷，3人都送醫急救，確切事故原因警方調查。

28歲湯姓自小客駕駛，今天駕車載26歲邱姓女友由南往北，行經台11線長濱鄉八仙洞附近，疑似越雙黃線超車，和對向58歲池男駕駛的小貨車撞上，自小客車頭全毀，湯男車門受損、一度受困車上，所幸兩人都只受輕傷。