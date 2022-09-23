聽新聞
test
0:00 / 0:00
以為拿大塊布遮頭認不出來 屏縣南州加油站辦公室笨賊落網
屏東縣南州鄉一家加油站辦公室13日打烊後的深夜遭竊1萬8000元，警方調閱監視器發現1名戴口罩男子進入無人辦公室，離去後又返回，拿了塊洗車布蓋頭遮臉，竊取放置抽屜內預備金，警方調閱相關路口監視器，昨天循線逮捕31歲鍾姓男子，他供稱拿洗車布蓋住頭遮臉以為不會被認出，結果還是被逮，訊後被依竊盜罪嫌函送法辦。
警方調查，住新埤鄉的鍾姓男子13日晚上11時許到加油站上廁所，發現加油站辦公室燈光亮著，但室內無人，於是進入辦公室內翻箱倒櫃，發現抽屜內放有數萬元現金，卻又轉身離開，不久又返回辦公室，這時拿了一塊洗車布蓋住頭，竊走抽屜內預備金1萬8000元。
警力隔天下午加油站報案現金遭竊，員工表示放在抽屜內的現金，是要留給隔日早班的員工使用，當時已打烊，辦公室無人留守，疏未上鎖；警方調閱相關路口監視器，鎖定犯案機車及鍾姓車主身分，昨天到鍾的新埤鄉住處逮捕到案；鍾承認見四下無人，一時起了貪念，以為拿洗車布蓋住頭行竊又戴口罩不會被認出。
東港警分局長張世儒表示，加油站現金流量大，容易成為竊嫌覬覦下手對象，呼籲業者可透過加強照明設備、改善監視器等方式，以降低自身被竊風險，另金錢應置於安全處所存放，以免成為宵小覬覦目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言