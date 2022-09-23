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以為拿大塊布遮頭認不出來 屏縣南州加油站辦公室笨賊落網

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣南州鄉一家加油站辦公室13日打烊後的深夜遭竊1萬8000元，警方調閱監視器發現1名戴口罩男子進入無人辦公室，離去後又返回，拿了塊洗車布蓋頭遮臉，竊取放置抽屜內預備金，警方調閱相關路口監視器，昨天循線逮捕31歲鍾姓男子，他供稱拿洗車布蓋住頭遮臉以為不會被認出，結果還是被逮，訊後被依竊盜罪嫌函送法辦。

警方調查，住新埤鄉的鍾姓男子13日晚上11時許到加油站上廁所，發現加油站辦公室燈光亮著，但室內無人，於是進入辦公室內翻箱倒櫃，發現抽屜內放有數萬元現金，卻又轉身離開，不久又返回辦公室，這時拿了一塊洗車布蓋住頭，竊走抽屜內預備金1萬8000元。

警力隔天下午加油站報案現金遭竊，員工表示放在抽屜內的現金，是要留給隔日早班的員工使用，當時已打烊，辦公室無人留守，疏未上鎖；警方調閱相關路口監視器，鎖定犯案機車及鍾姓車主身分，昨天到鍾的新埤鄉住處逮捕到案；鍾承認見四下無人，一時起了貪念，以為拿洗車布蓋住頭行竊又戴口罩不會被認出。

東港警分局長張世儒表示，加油站現金流量大，容易成為竊嫌覬覦下手對象，呼籲業者可透過加強照明設備、改善監視器等方式，以降低自身被竊風險，另金錢應置於安全處所存放，以免成為宵小覬覦目標。

鍾姓男子深夜進入屏東南州鄉一家加油站辦公室，離去後又返回，拿了塊洗車布蓋頭，竊取抽屜內1萬8000元。記者潘欣中／翻攝
鍾姓男子深夜進入屏東南州鄉一家加油站辦公室，離去後又返回，拿了塊洗車布蓋頭，竊取抽屜內1萬8000元。記者潘欣中／翻攝

加油站 監視器 口罩

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