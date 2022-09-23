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台中金母宮委員妻巡新廟疑高處墜落 意識不清送醫

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市沙鹿區金母宮正宮興建工程下午驚傳墜落意外，年約65歲葉女不明原因墜落，意識不清送醫。進一步原因有待警方釐清。圖為金母宮正宮工地施工舊照。圖／翻攝自沙鹿臥龍青山金母宮臉書
台中市沙鹿區金母宮正宮興建工程下午驚傳墜落意外，年約65歲葉女不明原因墜落，意識不清送醫。進一步原因有待警方釐清。圖為金母宮正宮工地施工舊照。圖／翻攝自沙鹿臥龍青山金母宮臉書
台中市沙鹿區金母宮今天下午傳出墜落意外，據悉，廟方委員的葉姓妻子到新廟宇巡視格局，不明原因墜落，先生趕緊呼叫廟方人員，「我太太跌倒撞到，趕快打救護車」；救護車馳抵，初步檢視葉女意識不清，送往台中榮民醫院救治。進一步墜落原因有待警方釐清。

今天下午1時許，位於台中市沙鹿區金母宮正宮工地發生墜樓意外，由於金母宮正宮新建工程幾乎完工，廟內委員與年約65歲葉姓妻子到新建廟宇內查看，葉疑似失足跌倒墜落，丈夫趕緊向廟方人員呼救，「我太太跌倒撞到，趕快打救護車」。

廟方人員轉述，當時他立即打119請求救護車，隨後到廟外等候，據他了解，疑似葉女踢到東西造成跌倒，至於是否從正宮廟宇高樓墜落？他並不清楚。

台中市消防局接獲報案，年約65歲女性疑似從高處墜落，現場意識不清，由西屯救護車送往榮總醫院救治。並通報警方後續釐清墜落原因。

台中市沙鹿區金母宮正宮興建工程下午驚傳墜落意外，年約65歲葉女不明原因墜落，意識不清送醫。進一步原因有待警方釐清。圖為金母宮正宮工地施工舊照。圖／翻攝自沙鹿臥龍青山金母宮臉書
台中市沙鹿區金母宮正宮興建工程下午驚傳墜落意外，年約65歲葉女不明原因墜落，意識不清送醫。進一步原因有待警方釐清。圖為金母宮正宮工地施工舊照。圖／翻攝自沙鹿臥龍青山金母宮臉書
台中市沙鹿區金母宮正宮興建工程下午驚傳墜落意外，年約65歲葉女不明原因墜落，意識不清送醫。進一步原因有待警方釐清。圖為金母宮正宮工地施工舊照。圖／翻攝自沙鹿臥龍青山金母宮臉書
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台中市沙鹿區金母宮正宮興建工程下午驚傳墜落意外，年約65歲葉女不明原因墜落，意識不清送醫。進一步原因有待警方釐清。圖為金母宮正宮工地施工舊照。圖／翻攝自沙鹿臥龍青山金母宮臉書

救護車 台中市 榮民

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