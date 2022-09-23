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影／花5萬買靈骨塔賺2千萬？相揪共謀演戲騙6旬婦 警逮兩詐嫌

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市陳姓男子，隨機打電話，誆騙婦人以花5萬買10個塔位，既可代為轉賣獲利2千萬。婦人兒子聽到直覺是詐騙，先假意約出嫌犯簽約，再報警將兩嫌逮捕，帶回偵辦，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦。

據了解，陳姓男子（30歲）佯稱是「福壽園生基位」業務員，找來廚師的陳姓友人（35歲）假扮「王董」，以亂槍打鳥隨機打電話方式，向人假兜售真詐財。

上月底，吳姓婦人（69歲）接到自稱是「福壽園生基位」業務員的陳男來電，他誆有10個塔位可賣，每個塔位都有權狀，一個塔位賣5000元，向其詢問有無意願用5萬元購買。吳婦一聽頗為心動立馬答應，並約在翌日下午碰面，吳婦交付5萬現金，雙方完成簽約，陳男再交予吳婦假的靈骨塔權狀。

這個月19日（本周一）上午陳男再電聯吳婦表示，她所購買的靈骨塔方位，正好是他另外一位客戶「王董」屬意，對方請他出面代詢，願意以每個塔位高於市價200萬代價，用2千萬向她收購，但得再以6萬元加購10個生基罐（俗稱骨灰罈）搭配才能出售。

吳婦一聽大為驚喜，立馬允應賣出，雙方約在當天下午5時許，在新莊區富貴路簽約交易。不過吳婦與陳男的一番對話，吳婦兒子皆聽在耳裡，直覺就是詐騙，趕緊向轄區警報案。

新莊警分局獲報，隨即派員陪同吳婦到交易地點埋伏，見陳嫌抵達立即上前盤查。孰料，陳嫌辯稱不認識吳婦，還瞎扯「警方找錯人」此時，「王董」剛好傳訊給陳嫌「客人來了嗎？」陳嫌當場認栽，並供出藏在隔壁大樓假冒「王董」的另名陳嫌（45歲）連同10個骨灰罈，一併將兩嫌帶回偵辦，警詢後依詐欺罪嫌移送。

警方於隔壁逮捕假冒王董的45歲陳姓男子。記者曾伯愷／翻攝
警方於隔壁逮捕假冒王董的45歲陳姓男子。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依詐欺罪嫌將兩人移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依詐欺罪嫌將兩人移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
警方見35歲陳姓主嫌出現，衝前攔下盤查，帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
警方見35歲陳姓主嫌出現，衝前攔下盤查，帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝

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