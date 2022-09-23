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苗栗爭取連任鄉鎮長相片、名字遭盜用詐騙 再添一樁

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

這次同額參選的西湖鄉長高阿賜，相片、名字也遭詐騙集團盜用，向鄉民詐騙。圖／翻攝高阿賜臉書
這次同額參選的西湖鄉長高阿賜，相片、名字也遭詐騙集團盜用，向鄉民詐騙。圖／翻攝高阿賜臉書
本周三苗栗縣爭取連任的竹南鎮長方進興，照片、名字遭詐騙集團盜用，用通訊軟體LINE詐到台中人而失敗，無獨有偶，這次同額參選的西湖鄉長高阿賜，相片、名字也遭盜用，且更誇張的是，詐騙集團一開口就是100萬元救急，還好當事人機警打電話向鄉公所求證，戳破謊言。

高阿賜今天也透過臉書連結，在西湖鄉大小事等臉書社團，溫馨提醒「千萬別受騙、千萬別受騙、千萬別受騙」。他指出，近日他的LINE及臉書fb大頭照被盜用假帳號及照片情形；並聲明「如果有以我的身份借錢或者是不正當之事情。千萬不要提供任何資料、不要相信及不要回覆等，請大家要提高警覺！」避免受騙。

據了解，這兩起詐騙集團手法幾乎如出一轍，一開始都是先以鄉鎮長身分向被害人虛寒問好，假「方進興」詐到台中人，對方當下警覺不再繼續聊下去；假「高阿賜」則聲稱人在外地，無法幫上級轉帳100萬元，很急，請對方先幫忙轉帳款項，多少錢都可以匯，還好西湖鄉民古姓男子手頭緊張只有幾萬元，並打電話向鄉公所求證，才沒被詐騙集團得逞。

假「高阿賜」聲稱人在園區，要幫上級轉帳100萬元，不方便辦理。圖／翻攝高阿賜臉書
假「高阿賜」聲稱人在園區，要幫上級轉帳100萬元，不方便辦理。圖／翻攝高阿賜臉書
假「高阿賜」甚至稱說多少錢都可以匯，還好被害人手頭緊張，沒被詐騙集團得逞。圖／翻攝高阿賜臉書
假「高阿賜」甚至稱說多少錢都可以匯，還好被害人手頭緊張，沒被詐騙集團得逞。圖／翻攝高阿賜臉書

詐騙集團 方進興

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