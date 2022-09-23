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參加防宣志工16載 金門陳韞玉當選全國防宣志工菁英

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣消防局推薦義消總隊金城防宣分隊分隊長陳韞玉參加消防署甄選，從眾多競爭者中脫穎而出，當選今年度全國防火宣導志工菁英，金門縣消防局長呂英華特別約見她，嘉許並感謝陳韞玉長期以來在防火宣導領域的努力與付出；陳韞玉表示，加入防宣志工，不僅能在閒暇之餘做對社會有幫助的事，也能讓自己擁有精彩而充實的生活，她很開心能成為一份子。

消防局表示，此一獎項主要是為了激勵防宣志工服務士氣，表彰無私奉獻之精神，先由消防局初選後，擇優函報消防署，再由消防署邀集相關領域消防人員或專家學者組成決選委員會，採無記名方式投票票選，全國防火宣導人數眾多，競爭激烈，陳韞玉能獲此防宣志工最高榮譽實屬不易。

陳韞玉回憶她的公公林煥章也是老義消，他在世時與家人閒話家常，總會提起年輕時加入義消的點點滴滴，回憶當時在物資缺乏的情況下，晚上在城隍廟的戲台下艱苦訓練，還有參與多場救災勤務的親身經歷，公公時常叮嚀家人用電用火安全，陳韞玉受其感召，於95年加入防宣志工的行列，期間參與眾多防火宣導勤務，每年的協勤服務總時數時常名列前3名，更榮獲96年度全國婦女防火宣導隊評比全國甲等第一名及本縣消防局103年度績優志工人員等殊榮。

陳韞玉表示，加入防宣志工，不僅能在閒暇之餘做對社會有幫助的事，也能讓自己擁有精彩而充實的生活，記得剛加入防宣隊時，面臨了不少挑戰，多虧有資深防宣姊妹們及職消弟兄們的鼓勵和指導，才逐漸克服；防宣志工的宣導勤務，除了深入鄰里、家戶、機關、學校宣導防火防災的安全觀念，也要大型活動設攤宣導及災後訪視，每個月還要定期開會及訓練，她始終抱持著一顆感恩的心來服務社會大眾，惟單靠個人是無法完成的，唯有增加團隊默契，才能完成每一次的宣導任務，為金門的鄉親打造幸福安全的家園。

呂英華表示，預防工作重於災後搶救，透過防宣志工走訪各家戶宣導，深入社區建立防火防災之觀念，能大幅減少災害的發生與損失，提升公共安全，恭喜陳分隊長榮獲全國性獎項殊榮，也感謝志工們平日的付出與無私的奉獻，期許全體消防同仁與志工一條心，共同守護金門。

金門縣消防局推薦義消總隊金城防宣分隊分隊長陳韞玉（左四）參加消防署甄選，從眾多競爭者中脫穎而出，當選今年度全國防火宣導志工菁英，金門縣消防局長呂英華（右二）特別約見她。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局推薦義消總隊金城防宣分隊分隊長陳韞玉（左四）參加消防署甄選，從眾多競爭者中脫穎而出，當選今年度全國防火宣導志工菁英，金門縣消防局長呂英華（右二）特別約見她。圖／金門縣消防局提供

金門 災後 菁英

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