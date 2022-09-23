快訊

陳時中洗人設反丟青年票 急端政策牛肉能翻轉選情？

影／國1、國3台中段今分傳大型車翻覆 致2傷

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

今天中午，國道三號北上170K處清水區發生車禍事故，一輛大貨車不明原因撞護欄翻覆，車內司機送醫；時隔不久，國道一號北上165K處神岡區，一輛砂石車不明原因打橫在車道上，載運砂石散落一地，司機掛彩、意識清楚送醫。這兩起國道車禍原因，有待國道警察釐清。

台中市消防局表示，中午11點40分接獲國道三號北上170公里清水區車禍事故，派遣犁份、清泉及西屯分隊，出動消防車輛5輛，救護車2輛，人員共9人，由犁份分隊分隊長陳德育帶隊前往搶救。

由於大貨車翻覆，司機一度受困，清泉分隊救護車趕往途中，接獲患者由民間救護車救出並送醫。進一步車禍原因有待國道警察釐清。

沒過多久，中午12點13分，國道一號北上165公里處豐原往后里方向，一輛砂石車不明原因車禍，車輛打橫、載運砂石散落一地。

台中市消防局派遣豐原、大雅分隊，出動消防車3輛、救護車1輛、人員9名前往搶救。消防局指出，年約60歲男性砂石車駕駛多處擦傷、意識清楚，由救護車送往衛福部豐原醫院。車禍現場交國道員警處理。

今天中午，國道一號北上165K處神岡區，一輛砂石車不明原因打橫在車道上，載運砂石散落一地，司機掛彩、意識清楚送醫。圖／讀者提供
今天中午，國道一號北上165K處神岡區，一輛砂石車不明原因打橫在車道上，載運砂石散落一地，司機掛彩、意識清楚送醫。圖／讀者提供
今天中午，國道三號北上170K處清水區發生車禍事故，一輛大貨車不明原因撞護欄翻覆，車內司機送醫。圖／中部版記者爆料網提供
今天中午，國道三號北上170K處清水區發生車禍事故，一輛大貨車不明原因撞護欄翻覆，車內司機送醫。圖／中部版記者爆料網提供
今天中午，國道一號北上165K處神岡區，一輛砂石車不明原因打橫在車道上，載運砂石散落一地，司機掛彩、意識清楚送醫。圖／讀者提供
今天中午，國道一號北上165K處神岡區，一輛砂石車不明原因打橫在車道上，載運砂石散落一地，司機掛彩、意識清楚送醫。圖／讀者提供
今天中午，國道一號北上165K處神岡區，一輛砂石車不明原因打橫在車道上，載運砂石散落一地，司機掛彩、意識清楚送醫。圖／中部版記者爆料網提供
今天中午，國道一號北上165K處神岡區，一輛砂石車不明原因打橫在車道上，載運砂石散落一地，司機掛彩、意識清楚送醫。圖／中部版記者爆料網提供

國道 車禍 救護車

延伸閱讀

國1北上165K豐原往后里砂石車打橫、滿地砂石 「全線封閉中」

影／禮讓救護車 女騎士減速剎車反遭後方騎士追撞

三芝老翁看電視昏倒沒心跳 消防隊用這招急救成功

阻擋救護車遭罰3600還吊照 他「極重度聽障」法院撤單

相關新聞

國1北上165K豐原往后里砂石車打橫、滿地砂石 「全線封閉中」

今天中午12點13分，國道一號北上165K處豐原往后里方向，一輛砂石車不明原因發生車禍，整輛砂石車打橫在國道上，造成全線...

好消息！守護31名乘客安全 統聯司機最快今下午轉普通病房

本月11日，台中市統聯客運江姓司機載客上國道，途中強忍不適先將車停到路肩，守護車上31名乘客安全，才呼救身體不適、昏迷。...

影／機車停分隔島旁幫忙撿茄子 三重男被來車撞飛爆頭慘死

新北市三重區黎姓男騎士，今天凌晨，騎車經過三重區集賢路往蘆洲方向，疑見對向車道有掉落茄子，黎男將車臨停分隔島旁，下車到對...

影／國1、國3台中段今分傳大型車翻覆 致2傷

今天中午，國道三號北上170K處清水區發生車禍事故，一輛大貨車不明原因撞護欄翻覆，車內司機送醫；時隔不久，國道一號北上1...

男子約國中女學生「交作業」竟是車震祕密代號

新北市黃姓男子去年以網路交友軟體認識一名國中女學生，半年內就約女學生外出發生性行為達10次，還多次要求女學生自拍裸照供其...

中年男戴鴨舌帽一再尾隨、觀望熟女 警查獲他自認沒犯法

台南市永康警分局永信派出所昨天下午接獲42歲王姓女子報案，近來多次遭一男子「監視騷擾、深感畏懼」，希望警方協助並提出跟蹤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。