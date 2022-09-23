影／國1、國3台中段今分傳大型車翻覆 致2傷

今天中午，國道三號北上170K處清水區發生車禍事故，一輛大貨車不明原因撞護欄翻覆，車內司機送醫；時隔不久，國道一號北上165K處神岡區，一輛砂石車不明原因打橫在車道上，載運砂石散落一地，司機掛彩、意識清楚送醫。這兩起國道車禍原因，有待國道警察釐清。

台中市消防局表示，中午11點40分接獲國道三號北上170公里清水區車禍事故，派遣犁份、清泉及西屯分隊，出動消防車輛5輛，救護車2輛，人員共9人，由犁份分隊分隊長陳德育帶隊前往搶救。

由於大貨車翻覆，司機一度受困，清泉分隊救護車趕往途中，接獲患者由民間救護車救出並送醫。進一步車禍原因有待國道警察釐清。

沒過多久，中午12點13分，國道一號北上165公里處豐原往后里方向，一輛砂石車不明原因車禍，車輛打橫、載運砂石散落一地。