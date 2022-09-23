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男子約國中女學生「交作業」竟是車震祕密代號
新北市黃姓男子去年以網路交友軟體認識一名國中女學生，半年內就約女學生外出發生性行為達10次，還多次要求女學生自拍裸照供其欣賞，女學生母親發現女兒行為舉止有異，察看其手機發現驚人內幕，報警提告，新北地檢署日前依妨害性自主罪起訴。
起訴指出，黃男去年1月底，透過網路交友軟體與年僅13歲的國中女學生互動密切，自去年2月初相約初見面至去年8月底，每次都是由黃男開車載女學生一起出遊多達10次，且先後在新北市河濱公園或將車停在較隱密的路邊，直接在汽車內發生性行為，而黃男每次以通訊軟體約女學外出，都是以「交作業」做為代號。
「制服讓我很難忘，滿有感覺的」、「男人是視覺動物，妳的曲線好美，誘惑了我的心。」黃男若是相約女學生外出「交作業」不成，便要求女學生在住家房間或浴室，以手機自拍裸照供其欣賞多達17次。
女學生母親去年10月察覺女兒生活作息不正常，要求女兒交出手機，經檢視驚見二人露骨對話紀錄內容及裸照，氣憤報警提告。新北地院日前依對未滿14歲女子性交罪與對14歲以上、未滿16歲女子性交罪及違反兒童及少年性剝削防制條例起訴男。
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