中年男戴鴨舌帽一再尾隨、觀望熟女 警查獲他自認沒犯法

中年男戴鴨舌帽一再尾隨觀望熟女，警查獲他自認沒犯法。圖／警方提供 台南市永康警分局永信派出所昨天下午接獲42歲王姓女子報案，近來多次遭一男子「監視騷擾、深感畏懼」，希望警方協助並提出跟蹤騷擾告訴及性騷擾申訴。

警方表示，永信派出所獲報後所長王建智組成「監視器調閱小組」，員警分工調閱沿線監視器，釐清涉案人相關特徵及使用車輛，經查訪比對循線鎖定居住轄區56歲戴鴨舌帽男子，通知到案說明。

員警說，這名男子接到通知時自認沒有犯法，所長告誡如再犯將受刑事罰責，才知道事態嚴重。警方告誡、開立跟蹤騷擾告誡書警告不得再犯，否則被害人可聲請保護令，再犯將逮捕並依法移送辦。

警方表示，民眾如果遇到跟騷行為，記得要立刻報警，絕對不要隱忍，跟騷行為屬告訴乃論，單純跟蹤騷擾行為者，處一年以下有期徒刑或併科10萬元以下罰金；若攜帶凶器或其他危險物品犯跟騷罪，可處五年有期徒刑或併科50萬元以下罰金。違反保護令者，處三年以下有期徒刑或併科30萬元以下罰金。跟騷者如攜帶凶器、危險物品或違反保護令，有反覆實行之虞者，法院得預防性羈押。