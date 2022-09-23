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馬祖港橋車水馬龍高雄嬤硬攔小黃 警交管還幫叫車
高雄市馬祖港橋逢上下班尖峰期車水馬龍，77歲江姓老婦人步履蹣跚，在下班時段，走上橋要攔計程車，忙指揮交通的警方見狀，怕她有危險，一把將她攔下，警方忙交管趁機開外掛，將老婦帶下橋、幫叫車，順利將她載返家。
鳳山警分局文山所警員盧佳麟前天晚上6時許，在五甲三路執行媽祖港橋交管勤務時，見77歲江姓老婦人左手拿著提袋和雨傘，右手扶著橋上欄杆，走在多輛汽機車穿梭的橋上，盧警怕老婦人有危險，趕緊趨前扶她一把。
當時江姓老婦人口中唸唸有詞，直說「攏嘸車啦，魯死啊！」原來老婦打算在路口攔計程車，因交通尖峰期攔不到車，獨自走上橋，警方見橋上車水馬龍，雖忙著指揮交通，為顧及老婦的安危，只好中斷手邊交管工作，先將她帶下橋。趁機
警方將老婦帶往陰涼處休息，詢問相關個人資料，老婦一度因年邁無法說出詳細地址，還焦急地說她已在外一整天了，只想趕快回家。警方安撫她的情緒，老婦後來才想起身上有帶證件，警方查出她的地址後，幫忙攔小黃，順利送老婦平安返家。
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