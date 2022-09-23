快訊

民進黨團要求3日調出高虹安資料 資策會同仁嘆選舉追殺

陳時中洗人設反丟青年票 急端政策牛肉能翻轉選情？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

狗吠妨害安寧竟鬧人命 桃園男鐵棍打死醉漢起訴

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市平鎮區一名邱姓男子因檢舉湯姓鄰居飼養的犬隻妨害安寧，今年7月17日下午與對方發生嚴重肢體衝突，過程中持鐵製水管連續攻擊對方數十下，邱父不但沒阻止，還持掃把助陣，結果對方身體多處創傷引發心肌梗塞，休克死亡；桃園地檢署偵辦此案，今依殺人罪起訴邱男，另依傷害致死罪起訴邱父。

警方調查，湯男家住平鎮區山子頂地區，家中飼養米克斯犬，常遭邱男（52歲）檢舉妨害安寧，雙方因此長期不睦，經常口角糾紛。今年7月17日下午2時許，湯男酒後找邱男理論此事，雙方一言不合大打出手，邱父（78歲）見狀也加入戰局。

衝突過程中，邱男見父親被湯男推倒，一時氣憤，持鐵管朝湯男頭部揮擊，見湯男倒地仍不罷手，持續朝對方頭部和四肢攻擊了數十下。邱父起身後，未阻止邱男行為，反持掃把加入戰局，攻擊對方背部2下。

湯男因為頭部創傷及冠狀動脈粥狀硬化酒醉，觸發心肌梗塞，終因心臟性休克死亡。

邱姓父子犯後坦承動手，檢方審酌父子2人所持凶器及攻擊部位，最後認定持鐵管攻擊湯男頭部的邱男涉犯殺人罪，持掃把攻擊湯男背部的邱父涉傷害致死罪，全案今天偵結起訴。

邱姓男子（中）持鐵製水管攻擊湯男頭部致命，今天被桃園地檢署依殺人罪起訴。資料照，記者曾增勳／翻攝
邱姓男子（中）持鐵製水管攻擊湯男頭部致命，今天被桃園地檢署依殺人罪起訴。資料照，記者曾增勳／翻攝

桃園 心肌梗塞 殺人

延伸閱讀

國際自由車環台賽下月3日桃園登場 警方採移動式交管

「秋分」清晨北台灣涼意濃 平地最低溫桃園大溪16.1度

張秀卿獻第一次喊變態 推爆他們跟老公一樣帥

葡萄王搶標桃園土地

相關新聞

國1北上165K豐原往后里砂石車打橫、滿地砂石 「全線封閉中」

今天中午12點13分，國道一號北上165K處豐原往后里方向，一輛砂石車不明原因發生車禍，整輛砂石車打橫在國道上，造成全線...

好消息！守護31名乘客安全 統聯司機最快今下午轉普通病房

本月11日，台中市統聯客運江姓司機載客上國道，途中強忍不適先將車停到路肩，守護車上31名乘客安全，才呼救身體不適、昏迷。...

影／機車停分隔島旁幫忙撿茄子 三重男被來車撞飛爆頭慘死

新北市三重區黎姓男騎士，今天凌晨，騎車經過三重區集賢路往蘆洲方向，疑見對向車道有掉落茄子，黎男將車臨停分隔島旁，下車到對...

影／國1、國3台中段今分傳大型車翻覆 致2傷

今天中午，國道三號北上170K處清水區發生車禍事故，一輛大貨車不明原因撞護欄翻覆，車內司機送醫；時隔不久，國道一號北上1...

男子約國中女學生「交作業」竟是車震祕密代號

新北市黃姓男子去年以網路交友軟體認識一名國中女學生，半年內就約女學生外出發生性行為達10次，還多次要求女學生自拍裸照供其...

中年男戴鴨舌帽一再尾隨、觀望熟女 警查獲他自認沒犯法

台南市永康警分局永信派出所昨天下午接獲42歲王姓女子報案，近來多次遭一男子「監視騷擾、深感畏懼」，希望警方協助並提出跟蹤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。