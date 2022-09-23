狗吠妨害安寧竟鬧人命 桃園男鐵棍打死醉漢起訴

桃園市平鎮區一名邱姓男子因檢舉湯姓鄰居飼養的犬隻妨害安寧，今年7月17日下午與對方發生嚴重肢體衝突，過程中持鐵製水管連續攻擊對方數十下，邱父不但沒阻止，還持掃把助陣，結果對方身體多處創傷引發心肌梗塞，休克死亡；桃園地檢署偵辦此案，今依殺人罪起訴邱男，另依傷害致死罪起訴邱父。

警方調查，湯男家住平鎮區山子頂地區，家中飼養米克斯犬，常遭邱男（52歲）檢舉妨害安寧，雙方因此長期不睦，經常口角糾紛。今年7月17日下午2時許，湯男酒後找邱男理論此事，雙方一言不合大打出手，邱父（78歲）見狀也加入戰局。

衝突過程中，邱男見父親被湯男推倒，一時氣憤，持鐵管朝湯男頭部揮擊，見湯男倒地仍不罷手，持續朝對方頭部和四肢攻擊了數十下。邱父起身後，未阻止邱男行為，反持掃把加入戰局，攻擊對方背部2下。

湯男因為頭部創傷及冠狀動脈粥狀硬化酒醉，觸發心肌梗塞，終因心臟性休克死亡。