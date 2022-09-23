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影／禮讓救護車 女騎士減速剎車反遭後方騎士追撞
台南顏姓女子昨天上午10時許騎乘機車，沿北區文賢路外側快車道至680巷口時，聽聞消防局和緯分隊救護車鳴笛聲，欲禮讓出勤救護車，顏女減速剎車，遭後方陳姓男子所騎機車追撞，致雙方均擦挫傷，均無酒駕情事。台南市警五分局表示，詳細肇事原因正調查釐清中。
據調查，22日上午10時許，和緯消防隊救護車據報出勤，欲執行緊急救護案件，當救護車鳴笛出勤，在路口有機車女騎士發現，依規定減速欲禮讓救護車先通行，但後方接著而來的機車騎士，見前方機車突減速，馬上緊急煞車，導致機車失控追撞、滑倒，所幸兩騎士僅受輕傷，機車受損不嚴重。
交通分隊小隊長黃建瑋說，顏姓女子騎乘機車，沿文賢路外側快車道至680巷口時，因聽聞救護車鳴笛聲，減速剎車，遭後方陳姓男子所騎機車追撞，雙方均擦挫傷，無酒駕情事。案發後，員警立即在場實施交管，避免發生二次事故。
警方呼籲，用路人隨時留意車前及周邊狀況，並與前車保持安全距離，以維自身及用路人安全。
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